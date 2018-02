Ore 15 | 17 – Attacco Al Treno | l’eroismo come predestinazione

wired

: RT @CinemaNervi: Cinema San Siro #Nervi venerdì 9 ore 21.30 ORE 15.17 - ATTACCO AL TRENO di Clint Eastwood #Genova #Liguria @GenovaEventi @… - SturlaNews : RT @CinemaNervi: Cinema San Siro #Nervi venerdì 9 ore 21.30 ORE 15.17 - ATTACCO AL TRENO di Clint Eastwood #Genova #Liguria @GenovaEventi @… - BrensoSays : RT @WarnerBrosIta: Dal regista Clint Eastwood, un’ incredibile storia vera interpretata dagli eroi che l’hanno vissuta: Ore 15:17 - Attacco… - LucaColucci1 : RT @Supergegiaa: Ho finito alle 20:30.. attacco tra 8 ore, voglio spararmi. -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Cos’è che muoveva il capitano Sully a tanta decisione? Cosa spinge il cecchino di American Sniper a fare il suo dovere fino all’esaurimento nervoso e allo stress post traumatico? E adesso cosa spinge i 3 ragazzi americani in viaggio turistico in Europa a sventare un attentato sulsu cui si trovano? L’istinto di sopravvivenza è un fattore ma non basta. A Clint Eastwood interessa una scintilla superiore che si agita dentro queste persone e per riuscire a trasmetterla al pubblico racconta le loro storie senza clamore, trovando nella calma e in un approccio rigoroso alla vita e al dovere la sua risposta. Approccio che nasce in età infantile. Per la prima volta infatti questi eroi sono raccontati a partire dalla scuola media, dall’evoluzione, dala società volesse formarli in una certa maniera ma loro fossero negligenti. Appassionati di armi e di esercito fin da piccoli sono ...