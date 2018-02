Ora legale | Finlandia e stati del Nord Europa chiedono l' abolizione | ' Danneggia la nostra

Abolizione Ora Legale/ Parlamento Ue boccia proposta Nord Europa : Ciocca ironizza - "discussione inutile" : Abolizione Ora Legale, il Parlamento Ue boccia la proposta dei Paesi di Nord e Est Europa. "Non fa male alla salute": la Commissione Ue però può ancora decidere e cambiare l'orologio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:29:00 GMT)

Ora legale - risparmi per 100 milioni l’anno|L’Europa si rifiuta di abolirla|Perché si fa Il leghista e il mega orologio : Negli ultimi 14 anni si sono risparmiati 1,4 miliardi. Ma l’Italia di oggi non è più quella di mezzo secolo fa: nel tempo, ai risparmi per il minor utilizzo della luce artificiale, si sono dovuti sottrarre i consumi più elevati per il maggior utilizzo dei condizionatori

Il Parlamento Europeo ha deciso : l’Ora legale resta - e chiede di “valutare un’eventuale revisione in modo approfondito” : Non passa a Strasburgo la richiesta di modificare l’ora legale: a marzo e ottobre di ogni anno, i cittadini dell’Unione continueranno a spostare le lancette dell’orologio. Il Parlamento Europeo infatti, ha bocciato la richiesta di interrompere il cambiamento semestrale dell’ora, che era stata proposta da diversi deputati, anche se ha chiesto una “valutazione approfondita” alla Commissione sugli effetti che ...

Ora legale - risparmi per 100 milioni all'anno. Ma con i condizionatori non è più l'Italia degli anni '70 : Nell'immaginario di tutti - ma anche per gli effetti concreti che produce - l'ora legale nasce per ridurre i consumi di energia elettrica. Del resto, prima che venisse adottata definitivamente per ...

L'Ora legale fa male : ma la Ue vota per mantenerla com'è : L'ora legale è stata a un passo dallo scomparire in Italia e in tutta l'Unione Europea. Oggi l'Europarlamento si è riunito a Strasburgo per mettere sotto esame le direttive comunitarie sull'ora legale ed ha votato per mantenere la normativa attuale. Tuttavia in molti temono che il sistema attuale possa imporre ai cittadini stili e ritmi di vita irrispettosi di quelli naturali.Alla testa del manipolo di deputati che vorrebbero ...

L’Ora legale è salva - il Parlamento europo boccia l’abolizione : (Foto via Pixabay) Diversi eurodeputati, per lo più di paesi del Nord Europa, hanno chiesto al Parlamento europeo di abolire L’ora legale, perché dannosa per la salute, fonte di stress e nemica della regolarità dei cicli circadiani. Strasburgo per il momento ha rispedito al mittente la richiesta, proponendo però di ritornare sul tema in futuro, dopo avere svolto analisi più approfondite che permettano di applicare eventuali modifiche alla ...

Ora legale - psicologa : lo stress è iniziale ma la luce in più ci fa stare bene : “Anche se l’adattamento al cambio d’ora puo’ essere stressante, l’Ora legale e’ comunque positiva. E’ infatti un bene poter beneficiare di un’ora in piu’ di luce: ci fa stare meglio. E’ quindi un bene che il Parlamento europeo abbia deciso di non abolirla, anche se i motivi sono prettamente economici“, ha spiegato all’AGI Paola Vinciguerra, psicologa, psicoterapeuta, ...

