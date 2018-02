: #BreakingNews Onu:stop sanzioni a delegato Nord Corea - CybFeed : #BreakingNews Onu:stop sanzioni a delegato Nord Corea - NotizieIN : Onu:stop sanzioni a delegato Nord Corea - alessanFERRON : @Ernesto39806889 @UgoGrassi1922 @AlfioKrancic la soluzione è smettete di esportare conflitti inutili con la scusa d… -

La commissione delle Nazioni Unite che monitora lo status delleimposte alladelha accordato un'esenzione per uno dei membri della delegazionena di 23 persone diretta indel Sud per le Olimpiadi invernali, che è soggetto a divieti di viaggio e congelamento di asset. L'ambasciatore olandese all'Onu, Karel Van Oosterom,che presiede la commissione,ha comunicato che l'esenzione è stata approvata per Choe Hwi, soggetto a restrizioni dal 2 giugno 2017.(Di giovedì 8 febbraio 2018)