Omicidio Noemi Durini | l’avvocato del fidanzato | “Lucio non sta bene | è molto segnato”

Omicidio Noemi - il killer : Le ho infilzato il coltello in testa : Una confessione choc che ha colpito e non poco i telespettatori di Quarto Grado. Il programma di Rete 4 per la prima volta ha mandato in onda le immagini dell'interrogatorio in cui Lucio confessa l'Omicidio di Noemi Durini. Una sequenza di parole che lasciano poco spazio alla pietà umana: Noemi è morta in un modo orribile.Davanti agli inquirenti Lucio ricostruisce in modo chiaro quanto accaduto. Gli inquirenti gli chiedono cosa sia ...