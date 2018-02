Olimpiadi visibili via satellite gratuitamente solo su Tivusat

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv : mancato accordo tra Eurosport e Sky. Giochi non visibili via satellite! : Arriva un inatteso colpo di scena per i telespettatori degli sport Invernali: le Olimpiadi di PyeongChang 2018 non saranno visibili via satellite sulla piattaforma Sky. Per intenderci, Eurosport non trasmetterà i Giochi sui canali 210 e 211 del pacchetto ‘sport’ di Sky. Cosa è accaduto? Pare (condizionale d’obbligo) che non sia stato raggiunto un accordo economico tra Discovery e Sky per la messa in onda delle Olimpiadi, che a ...