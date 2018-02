Olimpiadi | sci | prove di discesa uomini Il più veloce è Osborne-Paradis

Olimpiadi invernali 2018. Gli sciatori e il “doping” del jet-lag : jet-lag arma vincente alle Olimpiadi? I migliori saltatori con gli sci hanno un programma di viaggio che li vedrà gareggiare in Germania domenica, quindi volare verso est per atterrare a Seul martedì e portarsi il giorno successivo a Pyeongchang, sede dei Giochi invernali in Corea del Sud, alla vigilia delle gare. Assurdo sottoporsi a questo stress di viaggio? Non proprio. Secondo alcuni studi la transizione del fuso orario può influenzare il ...

Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri superano le qualificazioni dal trampolino piccolo. Svetta Andreas Wellinger : Iniziano le schermaglie nella lotta per le medaglie: poco fa si è conclusa la qualificazione alla gara sul Normal Hill valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 di Salto con gli sci. Il miglior punteggio l’ha stabilito il tedesco Andreas Wellinger, che si è confermato al top e tra i grandi favoriti per la conquista delle medaglie. Wellinger, sull’HS 109 del comprensorio di Alpensia, è atterrato a 103 metri, totalizzando ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Nadia Fanchini sogna l’impresa da regalare alla sorella Elena : Lo ha dichiarato più volte anche Giovanni Malagò, Presidente del Coni: “Mi auguro che Nadia Fanchini possa essere la donna della nostra spedizione“. L’Italia sarà presente con ben 121 atleti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (record di tutti i temi, facemmo meglio soltanto a Torino 2006) ma i riflettori saranno puntati in maniera insistente sull’azzurra, sorella di Elena che purtroppo non sarà in Corea del Sud ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Mélanie Meillard dice addio ai Giochi - grave infortunio al ginocchio sinistro in allenamento : La giovane sciatrice svizzera Mélanie Meillard, 19enne di Neuchâtel, dice addio prima del tempo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’elvetica, infatti, sulle nevi coreane di YongPyong, mentre si stava allenando, si è gravemente infortunata al ginocchio sinistro rimediando la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco esterno. I Giochi perdono dunque una delle protagoniste delle discipline tecniche dello ...

Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la norvegese Lundby domina i salti di allenamento. Bene le sorelle Malsiner : Concluse le tre tornate di salti di allenamento al Norman Hill sul trampolino olimpico del comprensorio olimpico di Alpensia tra le partecipanti alla gara femminile e già risultati significativi. A dominare la scena è stata la norvegese Maren Lundby in vetta in tutti e tre i tentativi con i seguenti punteggi (76.8, 79.2 80.8) con salti ben oltre quota 100.0. Una prova di forza che dà alla scandinava grandi sicurezze in vista del 12 febbraio ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri cercano l’accesso tra i migliori 30 : Con la prova di qualificazione dal Normal Hill, che prenderà il via alle 13.30 italiane, nella giornata odierna si aprirà ufficialmente il programma del Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La qualificazione potrebbe già essere uno snodo fondamentale per gli italiani: quale può essere l’obiettivo dei quattro azzurri impegnati nella gara sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia? Chiedere medaglie a ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Dominik Paris : “Le sensazioni sono buone - spero di trovare il feeling giusto per essere veloce” : Tra gli alfieri azzurri che vogliono conquistare qualcosa di importante sulle nevi a Cinque Cerchi di Jeongseon (Corea del Sud) e reduce dal brillante successo di Bormio e dal secondo posto di Garmisch (Germania), in discesa libera, Dominik Paris, non brillantissimo nella prima prova cronometrata (29°) sulla pista olimpica, ha mostrato comunque grande consapevolezza dei propri mezzi, intervistato da La Gazzetta dello Sport relativamente agli ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Peter Fill : “Soddisfatto della mia prova”; Innerhofer : “Possibilità limitate su questa pista ma sono fiducioso” : Nella nottata italiana si è tenuta la prima prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon il miglior tempo è stato del canadese Manuel Osborne-Paradis con il tempo di 1’40″45 a precedere di 35 centesimi il norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) e di 0.45 lo svizzero Mauro Caviezel. Un po’ in difficoltà gli azzurri su un tracciato, per le ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la prova della maturità per Sofia Goggia e Federica Brignone : Sofia Goggia e Federica Brignone sono le due donne di punta dello sci alpino azzurro alle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di PyeongChang. C’è grande attesa e anche un po’ di pressione su entrambe, perchè questa deve essere la manifestazione della definitiva consacrazione. L’obiettivo è quello di conquistare almeno una medaglia e le possibilità per le due azzurre sono tante. La sfida a Lindsey Vonn è stata lanciata proprio ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli obiettivi dell’Italia gara per gara : SKIATHLON DONNE. In casa azzurra la sola Brocard, al momento, con la condizione di un mese fa, potrebbe inserirsi nella lotta per le prime quindici posizioni ma tenere il ritmo delle big a tecnica classica per evitare poi di restare soli all’inseguimento nella tecnica libera, che più le si addice, non sarà facile. Scardoni e Debertolis non sembrano in grado di poter reggere il ritmo delle migliori e possono al massimo puntare ad un piazzamento ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Manuel Osborne-Paradis il migliore nelle prove libere. Attardati gli azzurri - Svindal indietro : Il canadese Manuel Osborne-Paradis ha realizzato il miglior tempo nelle prima prova libera della discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il 33enne ha fermato il cronometro su 1:40.45 rifilando così 31 centesimi di distacco al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) e 0.45 allo svizzero Mauro Caviezel. Bene l’austriaco Matthias Mayer (quarto a 75 centesimi). Il grande favorito Aksel Lund Svindal è ...

Olimpiadi INVERNALI PYEONGCHANG 2018/ Risultati live - curling e sci protagonisti : gli italiani in gara : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018, i Risultati live di oggi 8 febbraio 2018: protagonisti numerosi italiani, da Christof Innerhofer a Dominik Paris(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 03:20:00 GMT)

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : appuntamento con la storia per Kamil Stoch - la Polonia continua a sognare : Dopo i successi di quattro anni fa a Sochi 2014 e la leggendaria vittoria alla Tourné dei Quattro Trampolini di un mese fa, il polacco Kamil Stoch si presenta alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 non solo come uno dei grandi favoriti ma anche per scrivere un’altra pagina di storia del Salto con gli sci. Stoch, già nella giornata di sabato, si giocherà la prima medaglia sul trampolino piccolo: riuscirà a completare un altro percorso ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marcel Hirscher e l’ossessione della medaglia d’oro. L’ultimo tassello mancante di una carriera leggendaria : Scorrendo il libro dei record della Coppa del Mondo di sci alpino si può trovare sotto più voci il nome di Marcel Hirscher. Primo per Coppe di Cristallo vinte (6, peraltro consecutive), secondo per numero di vittorie (55, con il sogno di raggiungere le 86 di Ingemar Stenmark). Nella bacheca dell’austriaco, poi, ci sono anche 8 Coppe di specialità (4 in slalom, 4 in gigante) e 7 medaglie mondiali. Analizzando il palmarés del Cannibale, ...