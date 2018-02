Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutte le gare di oggi giovedì 8 febbraio e gli

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : niente team event per Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : Dopo il giapponese Yuzuru Hanyu, anche la coppia di danzatori francesi composta da Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron ha annunciato che non prenderà parte al team event, gara che aprirà le competizioni di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Disponendo di una seconda coppia di danza, quella formata dai giovani Marie-Jade Lauriault e Romain Le Gac, la Francia potrà comunque prendere parte alla gara a ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana per sfatare l’ultimo tabù : Il conto alla rovescia è quasi terminato. Dal 9 al 25 febbraio il ghiaccio coreano si tingerà dei magici colori dei Cinque Cerchi per regalare emozioni e ovviamente medaglie a chi saprà eccellere. Nello Short track, la portabandiera dell’intera spedizione Arianna Fontana guarda a questi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang con gli occhi della tigre. “Sono ancora affamata di successi come a Torino 2006“, le parole della ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana per sfatare l’ultimo tabù : Il conto alla rovescia è quasi terminato. Dal 9 al 25 febbraio il ghiaccio coreano si tingerà dei magici colori dei Cinque Cerchi per regalare emozioni e ovviamente medaglie a chi saprà eccellere. Nello Short track, la portabandiera dell’intera spedizione Arianna Fontana guarda a questi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang con gli occhi della tigre. “Sono ancora affamata di successi come a Torino 2006“, le parole della ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Malagò svela gli obiettivi dell’Italia [VIDEO] : Si avvicina l’inizio delle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, grandi aspettative nei confronti dell’Italia, ecco le parole di Malagò: “Non avremo fenomeni come Hirscher o Schiffrin, ma dai tempi di Lillehammer non avevamo una squadra così forte. Io dico doppia cifra e anche qualcosa di più. Gli ori? Sono legati a fattori imponderabili, ma se vinci dieci medaglie… Un terzo delle gare ci vede competitivi. Il clima è ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : appuntamento con la storia per Kamil Stoch - la Polonia continua a sognare : Dopo i successi di quattro anni fa a Sochi 2014 e la leggendaria vittoria alla Tourné dei Quattro Trampolini di un mese fa, il polacco Kamil Stoch si presenta alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 non solo come uno dei grandi favoriti ma anche per scrivere un’altra pagina di storia del Salto con gli sci. Stoch, già nella giornata di sabato, si giocherà la prima medaglia sul trampolino piccolo: riuscirà a completare un altro percorso ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lisa Vittozzi - giovane e ambiziosa. Un’insidia per chiunque sui quattro poligoni : 23 anni compiuti da pochi giorni e tanta fame. Lisa Vittozzi si presenta alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 senza pressioni, ma con la consapevolezza di poter far bene. Nell’ultimo mese, le sue prestazioni sono state ottime sugli sci stretti, ma ha commesso qualche errore di troppo al poligono per essere competitiva per le primissime posizioni. In Corea del Sud, dopo un paio di settimane di stacco dalle gare, può sorprendere. Il ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lisa Vittozzi - giovane e ambiziosa. Un’insidia per chiunque sui quattro poligoni : 23 anni compiuti da pochi giorni e tanta fame. Lisa Vittozzi si presenta alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 senza pressioni, ma con la consapevolezza di poter far bene. Nell’ultimo mese, le sue prestazioni sono state ottime sugli sci stretti, ma ha commesso qualche errore di troppo al poligono per essere competitiva per le primissime posizioni. In Corea del Sud, dopo un paio di settimane di stacco dalle gare, può sorprendere. Il ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Sabato si assegneranno i primi titoli per quanto riguarda le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, subito in pista lo Slittino: andiamo a scoprire quando gareggeranno Tutti gli italiani con gli orari di ognuno. SABATO 10 FEBBRAIO: 11.10 Slittino – Singolo, prima e seconda manche (maschile): Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Emanuel Rieder DOMENICA 11 FEBBRAIO: 10.50 Slittino – Singolo (maschile), terza e quarta ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (giovedì 8 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : Giovedì 8 febbraio saranno impegnati in gara i primi italiani alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I Giochi iniziano ufficialmente in attesa della Cerimonia d’Apertura e gli azzurri cercheranno gloria nelle qualificazioni del trampolino piccolo per quanto riguarda il salto con gli sci maschile. Sebastian Colloredo, Alex Insam, Davide Bresadola e Federico Cecon andranno a caccia del pass per la gara: obiettivo entrare tra i ...

Storia delle Olimpiadi Invernali : l’exploit di Paoletta Magoni a Sarajevo 1984 e la spavalderia dei suoi 19 anni : Le medaglie d’oro olimpiche possono essere vinte da atleti di ogni tipo: può arrivarci “facilmente” (tra molte virgolette) il grande campione, che magari riesce a anche a ripetersi più volte; riesce a raggiungere il traguardo il vecchio leone, magari tante volte respinto ad un metro dall’obiettivo, riuscendoci quasi in chiusura della propria carriera e può riuscirci anche l’atleta medio, che magari becca la stagione magica e si ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (giovedì 9 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani giovedì 9 febbraio inizieranno le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima giornata di gare sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud in attesa della Cerimonia d’Apertura in programma venerdì 9 febbraio. Ad aprire le competizioni sarà il torneo misto di curling (grande novità di questa stagione), poi toccherà alle qualificazioni dal trampolino piccolo per il salto con gli sci maschile. Nel mezzo le prove libere di discesa ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Uno degli sport maggiormente attesi in vista delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sarà il Biathlon. All’Alpensia Biathlon Centre saranno assegnate 11 medaglie, cinque al maschile e cinque al femminile, più la staffetta mista. In tanti cercheranno la gloria, quella consacrazione assoluta che solo una medaglia olimpica può dare. In tanti, compresi gli azzurri. L’Italia ha infatti ottime chance di andare a medaglia, soprattutto ...

Pyeongchang 2018/ Parla Papa Francesco : che le Olimpiadi Invernali 2018 siano una festa di amicizia e sport : Pyeongchang 2018, il Norovirus colpisce l’Olimpiade: 86 casi e 1200 in quarantena. Un virus che causa forti disturbi intestinali sta seminando il panico in Corea del Sud(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 18:09:00 GMT)

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marcel Hirscher e l’ossessione della medaglia d’oro. L’ultimo tassello mancante di una carriera leggendaria : Scorrendo il libro dei record della Coppa del Mondo di sci alpino si può trovare sotto più voci il nome di Marcel Hirscher. Primo per Coppe di Cristallo vinte (6, peraltro consecutive), secondo per numero di vittorie (55, con il sogno di raggiungere le 86 di Ingemar Stenmark). Nella bacheca dell’austriaco, poi, ci sono anche 8 Coppe di specialità (4 in slalom, 4 in gigante) e 7 medaglie mondiali. Analizzando il palmarés del Cannibale, ...