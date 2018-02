Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | copertura totale su OA Sport! Dirette LIVE

Skeleton - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Gli appassionati di Skeleton devono cerchiare sul calendario le giornate di giovedì 15 e venerdì 16 febbraio per vedere all’opera il nostro rappresentante, Joseph Luke Cecchini, in questa disciplina così emozionante, alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. La finale maschile, infatti, si disputerà in quelle due giornate e, nel caso dell’Italia, in quelle due nottate, dato che gli orari di gara saranno attorno alle 3 di notte. Per quanto ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : seconda giornata (venerdì 9 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Il grande giorno è finalmente arrivato: venerdì 9 febbraio prenderanno ufficialmente il via le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le prime gare disputate, i riflettori si accenderanno definitivamente sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud: questo è il giorno della Cerimonia d’Apertura, l’evento più atteso della manifestazione, uno spettacolo incredibile che catalizzerà l’attenzione di oltre un miliardo di ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Henrik Kristoffersen - il grande guastafeste di Marcel Hirscher : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 stanno per prendere il via. Manca pochissimo per vedere all’opera gli atleti di tutto il mondo a caccia delle medaglie più preziose. Sarà così anche nello sci alpino. In campo maschile, per le gare tecniche, i giochi sembrano già fatti: Marcel Hircher è il favorito assoluto, in slalom ed ancor di più in gigante. L’oro è già al collo dell’austriaco? In molti direbbero di sì, ma, al ...

Olimpiadi in Corea - la guida ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang 2018 : La bandiera italiana sventola a PyeongChang: è ufficialmente scattata la missione azzurra ai Giochi olimpici invernali in Corea del Sud. Al Villaggio olimpico risuona l'Inno...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Tutto pronto per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018: domani si aprirà la manifestazione con la Cerimonia d’Apertura. Andiamo a scoprire tutti gli atleti iscritti alle gare di Snowboard: l’elenco completo dei partecipanti per ogni Nazione. Slopestyle Uomini ARG Matias SCHMITT AUT Clemens MILLAUER BEL Sebbe DE BUCK BEL Seppe SMITS BEL Stef VANDEWEYER CAN Mark MCMORRIS CAN Max PARROT CAN Sebastien TOUTANT CAN Tyler ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Sono 276 gli atleti iscritti a PyeongChang 2018 per quanto riguarda il bob (clicca qui per il programma completo). Le tre competizioni saranno suddivise in questa maniera: 30 equipaggi nel bob a 2 uomini, 20 equipaggi nel bob a 2 donne e 29 equipaggi nel bob a 4 nel quale sarà al via anche la squadra italiana composta da Simone Bertazzo, Simone Fontana, Lorenzo Bilotti e Mattia Variola. Le grandi potenze, come consuetudine, saranno Germania, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia deve difendersi nel Team Event : Stiamo per iniziare. A partire dalle 2:00 di Venerdì inizierà l’avventura di PyeongChang 2018 per la nazionale italiana di Pattinaggio artistico. La prima gara in programma è quella del Team Event, competizione introdotta in occasione dei Giochi Olimpici di Sochi 2014. Questa notte scenderanno sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per lo short program gli atleti del singolo maschile e delle coppie di artistico. L’obiettivo ...

Corea - Olimpiadi Invernali di PyeongChang : 5 motivi per seguirle : Dalla sfilata del Nord e del Sud sotto la stessa bandiera al record di atleti e Paesi rappresentati fino alle speranze azzurre. Ecco i tanti punti di interesse

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - cerimonia d'apertura : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto completo e le repliche : L'evento sarà trasmesso in Diretta tv su Eurosport 1 e su Rai Due; in Diretta streaming su Sky Go, Premium Player, Eurosport Player e sul sito della Rai; in Diretta LIVE scritta su OASport. Gli ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv : confermato l’accordo saltato tra Sky ed Eurosport - Giochi oscurati via satellite! : A pochissimo dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 un colpo di scena inatteso: mancato l’accordo fra Eurosport e Sky e cambio di programma improvviso nella trasmissione delle Olimpiadi. Gli abbonati alla piattaforma di Sky non potranno seguire le trasmissioni sul darsi in Corea del Sud, come è già successo per le prime partite di curling della notte appena scorsa. Ricordiamo che Eurosport si è aggiudicata i ...

Curling misto - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang debutta il torneo di doppio misto di Curling. Per la prima volta nella storia infatti questa specialità calca il palcoscenico olimpico e c’è grande attesa per scoprire quali saranno le prime nazioni medagliate. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO: Prima sessione 01.05 USA vs OAR 9-3 01.05 Canada vs Norvegia ...

Olimpiadi Invernali PYEONGCHANG 2018 / Risultati live - programma - italiani : Eurosport non si vede su Sky! : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018, i Risultati live di oggi 8 febbraio 2018: protagonisti numerosi italiani, dalle qualificazioni del salto alal prova delal discesa. Intanto Eurosport...(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:22:00 GMT)

Olimpiadi Invernali 2018. Gli sciatori e il “doping” del jet-lag : jet-lag arma vincente alle Olimpiadi? I migliori saltatori con gli sci hanno un programma di viaggio che li vedrà gareggiare in Germania domenica, quindi volare verso est per atterrare a Seul martedì e portarsi il giorno successivo a Pyeongchang, sede dei Giochi invernali in Corea del Sud, alla vigilia delle gare. Assurdo sottoporsi a questo stress di viaggio? Non proprio. Secondo alcuni studi la transizione del fuso orario può influenzare il ...

