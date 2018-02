Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | cerimonia d' apertura | orario d' inizio e come

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv : confermato l’accordo saltato tra Sky ed Eurosport - Giochi oscurati via satellite! : A pochissimo dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 un colpo di scena inatteso: mancato l’accordo fra Eurosport e Sky e cambio di programma improvviso nella trasmissione delle Olimpiadi. Gli abbonati alla piattaforma di Sky non potranno seguire le trasmissioni sul darsi in Corea del Sud, come è già successo per le prime partite di curling della notte appena scorsa. Ricordiamo che Eurosport si è aggiudicata i ...

Curling misto - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang debutta il torneo di doppio misto di Curling. Per la prima volta nella storia infatti questa specialità calca il palcoscenico olimpico e c’è grande attesa per scoprire quali saranno le prime nazioni medagliate. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO: Prima sessione 01.05 USA vs OAR 9-3 01.05 Canada vs Norvegia ...

Olimpiadi Invernali PYEONGCHANG 2018 / Risultati live - programma - italiani : Eurosport non si vede su Sky! : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018, i Risultati live di oggi 8 febbraio 2018: protagonisti numerosi italiani, dalle qualificazioni del salto alal prova delal discesa. Intanto Eurosport...(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:22:00 GMT)

Olimpiadi Invernali 2018. Gli sciatori e il “doping” del jet-lag : jet-lag arma vincente alle Olimpiadi? I migliori saltatori con gli sci hanno un programma di viaggio che li vedrà gareggiare in Germania domenica, quindi volare verso est per atterrare a Seul martedì e portarsi il giorno successivo a Pyeongchang, sede dei Giochi invernali in Corea del Sud, alla vigilia delle gare. Assurdo sottoporsi a questo stress di viaggio? Non proprio. Secondo alcuni studi la transizione del fuso orario può influenzare il ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - cerimonia d'apertura : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto completo e le repliche - titolo - . Giandomenico : L'evento sarà trasmesso in Diretta tv su Eurosport 1 e su Rai Due; in Diretta streaming su Sky Go, Premium Player, Eurosport Player e sul sito della Rai; in Diretta LIVE scritta su OASport. Gli ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le percentuali al poligono degli atleti alla vigilia dell’appuntamento a cinque cerchi : Già da sabato, con la sprint femminile, inizieranno le gare di Biathlon valide per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Anche sulla gara secca, sarà fondamentale evitare gli errori: di seguito, proprio per questo motivo, vi proponiamo le percentuali al poligono degli atleti che prenderanno parte ai Giochi Olimpici tratte da Biathlonresults.com, comprendente tutti i tiri effettuati nella stagione in corso in tutte le gare di massimo ...

Moguls - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Tutti contro Kingsbury : Reikherd e compagni sfidano il fenomeno : Dopo le qualificazioni femminili, toccherà agli uomini delle Moguls dare spettacolo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I migliori 30 atleti si daranno battaglia per conquistare un posto nella Finale che assegnerà il titolo (appuntamento venerdì 9 febbraio alle 3.45 italiane per la prima qualifica, poi domenica 11 il secondo atto preliminare e le fasi finali). C’è solo un grande favorito della vigilia, il micidiale Mikael ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svizzera non sbaglia e resta al comando - prime vittorie per Cina e Canada : La seconda sessione del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang non regala particolari sorprese e arrivano come da pronostico le vittorie di Svizzera, Cina, Canada e Russia. Partiamo dagli elvetici Martin Rios e Jenny Perret, campioni del mondo in carica, che hanno superato per 7-6 la Finlandia. Un match gestito perfettamente dalla Svizzera nella prima parte, con il punteggio sul 6-2 al quinto end. Poi e arrivata ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : L’Italia punta ad essere protagonista anche nella Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Saranno quattro gli azzurri che proveranno a regalare una grande gioia ai tifosi italiani: Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier, Raffaele Buzzi e Aaron Kostner. La giornata più importante per i nostri colori sarà sulla carta mercoledì 14 febbraio, in cui Pittin si giocherà le maggiori chance di medaglia nella Gundersen dal trampolino ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Nadia Fanchini sogna l’impresa da regalare alla sorella Elena : Lo ha dichiarato più volte anche Giovanni Malagò, Presidente del Coni: “Mi auguro che Nadia Fanchini possa essere la donna della nostra spedizione“. L’Italia sarà presente con ben 121 atleti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (record di tutti i temi, facemmo meglio soltanto a Torino 2006) ma i riflettori saranno puntati in maniera insistente sull’azzurra, sorella di Elena che purtroppo non sarà in Corea del Sud ...

Olimpiadi Invernali 2018 : niente Giochi su Sky. Accordo saltato - Eurosport sarà visibile solo su Premium : Olimpiadi Invernali 2018 Dopo il clamoroso epilogo dei diritti tv della Serie A, assegnati a Mediapro per i prossimi tre anni, arriva un’altra grana per Sky. E’ definitivamente saltato l’Accordo con Eurosport per trasmettere le Olimpiadi Invernali in programma dal 9 al 25 febbraio 2018 nella contea di PyeongChang, in Corea del Sud. Nonostante le trattative fino a questa notte, Sky e Discovery non hanno raggiunto un Accordo ...

Olimpiadi Invernali 2018 Cerimonia di Apertura : dove vedere la diretta e orari italiani : Olimpiadi Invernali 2018 Cerimonia DI Apertura. Ci siamo, oggi venerdì 9 febbraio l’atesa Cerimonia di Apertura inaugurerà ufficialmente i XXIII Giochi di Pyeongchang in Corea del Sud. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Dopo che alcune partite del torneo di Curling e il Salto con gli Sci hanno anticipato l’inaugurazione il giorno precedente, così come le prime gare di Pattinaggio di Figura e Freestyle nella notte, le ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 / Risultati live - programma - italiani : le qualificazioni del salto HS109 : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018, i Risultati live di oggi 8 febbraio 2018: protagonisti numerosi italiani, da Christof Innerhofer a Dominik Paris(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:32:00 GMT)