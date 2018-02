Olimpiadi invernali 2018 Gli sciatori e il “doping” del jet-lag

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - cerimonia d'apertura : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto completo e le repliche - titolo - . Giandomenico : L'evento sarà trasmesso in Diretta tv su Eurosport 1 e su Rai Due; in Diretta streaming su Sky Go, Premium Player, Eurosport Player e sul sito della Rai; in Diretta LIVE scritta su OASport. Gli ...

Biathlon - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : le percentuali al poligono degli atleti alla vigilia dell’appuntamento a cinque cerchi : Già da sabato, con la sprint femminile, inizieranno le gare di Biathlon valide per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Anche sulla gara secca, sarà fondamentale evitare gli errori: di seguito, proprio per questo motivo, vi proponiamo le percentuali al poligono degli atleti che prenderanno parte ai Giochi Olimpici tratte da Biathlonresults.com, comprendente tutti i tiri effettuati nella stagione in corso in tutte le gare di massimo ...

Moguls - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 – Tutti contro Kingsbury : Reikherd e compagni sfidano il fenomeno : Dopo le qualificazioni femminili, toccherà agli uomini delle Moguls dare spettacolo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I migliori 30 atleti si daranno battaglia per conquistare un posto nella Finale che assegnerà il titolo (appuntamento venerdì 9 febbraio alle 3.45 italiane per la prima qualifica, poi domenica 11 il secondo atto preliminare e le fasi finali). C’è solo un grande favorito della vigilia, il micidiale Mikael ...

Curling - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la Svizzera non sbaglia e resta al comando - prime vittorie per Cina e Canada : La seconda sessione del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang non regala particolari sorprese e arrivano come da pronostico le vittorie di Svizzera, Cina, Canada e Russia. Partiamo dagli elvetici Martin Rios e Jenny Perret, campioni del mondo in carica, che hanno superato per 7-6 la Finlandia. Un match gestito perfettamente dalla Svizzera nella prima parte, con il punteggio sul 6-2 al quinto end. Poi e arrivata ...

Combinata nordica - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : L’Italia punta ad essere protagonista anche nella Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Saranno quattro gli azzurri che proveranno a regalare una grande gioia ai tifosi italiani: Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier, Raffaele Buzzi e Aaron Kostner. La giornata più importante per i nostri colori sarà sulla carta mercoledì 14 febbraio, in cui Pittin si giocherà le maggiori chance di medaglia nella Gundersen dal trampolino ...

Sci alpino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Nadia Fanchini sogna l’impresa da regalare alla sorella Elena : Lo ha dichiarato più volte anche Giovanni Malagò, Presidente del Coni: “Mi auguro che Nadia Fanchini possa essere la donna della nostra spedizione“. L’Italia sarà presente con ben 121 atleti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (record di tutti i temi, facemmo meglio soltanto a Torino 2006) ma i riflettori saranno puntati in maniera insistente sull’azzurra, sorella di Elena che purtroppo non sarà in Corea del Sud ...

Olimpiadi invernali 2018 : niente Giochi su Sky. Accordo saltato - Eurosport sarà visibile solo su Premium : Olimpiadi Invernali 2018 Dopo il clamoroso epilogo dei diritti tv della Serie A, assegnati a Mediapro per i prossimi tre anni, arriva un’altra grana per Sky. E’ definitivamente saltato l’Accordo con Eurosport per trasmettere le Olimpiadi Invernali in programma dal 9 al 25 febbraio 2018 nella contea di PyeongChang, in Corea del Sud. Nonostante le trattative fino a questa notte, Sky e Discovery non hanno raggiunto un Accordo ...

Olimpiadi invernali 2018 Cerimonia di Apertura : dove vedere la diretta e orari italiani : Olimpiadi Invernali 2018 Cerimonia DI Apertura. Ci siamo, oggi venerdì 9 febbraio l’atesa Cerimonia di Apertura inaugurerà ufficialmente i XXIII Giochi di Pyeongchang in Corea del Sud. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Dopo che alcune partite del torneo di Curling e il Salto con gli Sci hanno anticipato l’inaugurazione il giorno precedente, così come le prime gare di Pattinaggio di Figura e Freestyle nella notte, le ...

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 / Risultati live - programma - italiani : le qualificazioni del salto HS109 : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018, i Risultati live di oggi 8 febbraio 2018: protagonisti numerosi italiani, da Christof Innerhofer a Dominik Paris(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:32:00 GMT)

Short track - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Dal 9 al 25 febbraio i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 prenderanno il via. Lo Short track rientra tra le specialità più spettacolari e con grandi attese, soprattutto per i padroni di casa, fortissimi sia al maschile che al femminile. In casa Italia sarà la portabandiera olimpica Arianna Fontana a guidare il movimento italico in quest’edizione, pronta a regalarci grandi emozioni sulle distanze che la vedranno impegnata. Si ...

Biathlon - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : le 4 azzurre in gara nella sprint femminile. Nicole Gontier vince il ballottaggio con Alexia Runggaldier : Sono state ufficializzate dalla FISI le quattro atlete selezionate per la sprint femminile di sabato 10 febbraio, che aprirà il programma olimpico per il Biathlon nell’Alpensia Centre di PyeongChang. Le quattro azzurre presenti in gara saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, non sarà quindi impegnata Alexia Runggaldier, riserva azzurra per le prime competizioni. La sprint femminile è in programma alle ...

Olimpiadi invernali 2018 : la squadra italiana veste Armani : ' Lo sport è una lingua universale, che trasmette grandi valori e che sa unire . Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione', ha dichiarato Giorgio Armani che poi ha ricordato quanto ...

Olimpiadi invernali 2018 programma 11 febbraio : orari italiani e gare : Olimpiadi Invernali 2018 programma 11 febbraio. Quarta giornata per i XXIII Giochi Olimpici Invernali in Corea del Sud a PyeongChang. L’11 febbraio si terranno le competizioni di Curling, Snowboard, Pattinaggio di Figura, Sci Alpino, Sci di Fondo, Pattinaggio di Velocità, Hockey, Slittino, Freestyle e Biathlon. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Di seguito ecco gare e orari della giornata odierna. Ricordiamo che le ore sotto indicate ...