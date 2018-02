Nuovo tonfo di mille punti del Dow Jones -4 | 3% | che entra in correzione

ilsole24ore

(Di giovedì 8 febbraio 2018) La drastica volatilità di Borsa ha inflitto allo storico indice la seconda flessione a tre zeri della settimana. Uno scivolone che ha ufficialmente fatto chiudere il Dow in territorio di, in calo cioè di oltre il 10% sui massimi raggiunti soltanto a gennaio. Quasi altrettanto hanno ceduto gli altri due grandi indicatori, il Nasdaq, che ha bruciato il 3,9%, e lo Standard & Poor's 500, scivolato del 3,75 per cento...