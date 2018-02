Novità RC Auto | benefici classe di merito estesi anche alle coppie di fatto

Valanga di Novità GTA Online al 31 gennaio : nuova auto - modalità e bonus : Grandi novità in arrivo per GTA Online con questo nuovo aggiornamento. Dopo i furgoni ecologici e le berline ecco che arriva la Pfister Neon, disponibile in esclusiva da Legendary Motorsport. Per gli appassionati del gioco questa novità rappresenta una vera e propria rivoluzione. https://twitter.com/RockstarGames/status/958368438476423168 nuova modalità DI GIOCO CACCIA ALL'UOMO E’ stata inserita la nuova modalità di gioco caccia ...

Autoliquidazione Inail 2017/2018 : tutte le Novità : L'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha pubblicato una

Multe online e altre Novità per per gli automobilisti : La legislazione che disciplina gli automobilisti va incontro a cambiamenti continui, che precisano alcune fattispecie divenute frequenti e che, tramite …

Rc Auto - in arrivo Novità su coppie di fatto e 'furbetti' : Al via una piccola rivoluzione per l' Rc Auto . L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ( IVASS ) si prepara a introdurre due importanti novità : l'estensione della classe di merito di ...

Rc Auto - Novità per unioni civili e conviventi : potranno scegliere la classe di merito : Adesso anche per le unioni civili e i conviventi sarà possibile scegliere la classe di merito meno cara per l'Rc Auto. Cambia così il regolamento...

Rc auto - Novità per le unioni civili : Rc auto , novità in arrivo per la miglior classe di merito . Chi finora è rimasto escluso dalla possibilità di utilizzare lo status maturato negli anni - trovandosi così a dover ricominciare dalla ...

F1 - RIVOLUZIONE sulle partenze? Tutte le possibili Novità. Symonds : “In passato 4 auto in prima fila. E se lo facessimo ora?” : La Formula Uno sarà ricca di moltissime novità nel Mondiale 2018 che inizierà tra un paio di mesi ma nel prossimo futuro potrebbero essercene altre che stravolgeranno l’universo dei motori come siamo sempre stati abituati a vederlo. Si parla, infatti, di possibili modifiche in merito alle procedure di formazione e partenza in griglia, cioè uno dei momenti cruciali delle gare in cui spesso si decidono le posizioni che ...

Auto intelligenti - tutte le Novità del Ces 2018 : Se non avete sentito mai parlare del Consumer Electronic Show di Las Vegas non stupitevi. Fino a pochi anni fa è stata una fiera per addetti ai lavori del ramo tecnologico o al massimo per nerd di settore. Poi sono arrivate le case Automobilistiche. In verità è già da qualche anno che i carmaker presenziano nella città del peccato ma il loro impegno è via via più massiccio, tanto da arrivare quasi a oscurare lo storico Salone di Detroit che ...

Toyota presenta importanti Novità in tema di guida autonoma al CES 2018 : Il Toyota Research Institute (TRI) presenterà il nuovo test vehicle per la ricerca sulla guida autonoma, denominato Platform 3.0, al CES di Las Vegas, la più importante fiera di...

Novità per gli automobilisti - entra in vigore il countdown ai semafori : Dal 19 dicembre 2017 è entrato in vigore il countdown ai semafori, tutti i nuovi dispositivi che verranno installati devono necessariamente possedere questo sistema. Si tratta di un conteggio in secondi che comunica all'automobilista che attraversa l'incrocio, quanto tempo manca prima del colore rosso, giallo e verde. In molti paesi europei questo dispositivo è già attivo da molto tempo, in Italia invece era partito in via sperimentale nel 2013 ...

Novità Auto 2018 - ecco le 20 macchine più attese dell'anno nuovo : CBALNEXTA Nissan Leaf Sta per entrare nelle concessionarie la seconda generazione dell'elettrica più venduta al mondo. Ha una linea più attraente e un'autonomia maggiore (380 km, batteria da 40 kWh). ...

Auto - un 2018 coi botti. Ecco tutte le Novità in arrivo con l’anno nuovo : Se fra i propositi per il 2018 c’è anche quello di cambiare l’Auto, può tornare utile sapere quali saranno le novità a quattro ruote in arrivo nei prossimi 12 mesi. Il mercato non ha ancora fatto indigestione di suv e ne arriveranno per tutti i gusti e i portafogli. Quelle tecnologicamente più interessanti si chiamano Audi e-tron e Jaguar I-Pace: la proposta tedesca, in arrivo a fine anno, è il primo sport utility dei 4 anelli a emissioni zero, ...

Le Novità Auto del 2018 - Tutti i debutti più importanti dell'anno : Gennaio è sempre gennaio. Per le autonotizie e le anteprime non c'è un numero più importante. E il primo mese dell'anno ormai alle porte lo è ancora di più. Perché per la prima volta in assoluto Quattroruote mette in campo un'iniziativa tutta dedicata ai prossimi debutti: Q novità 2018, oltre ad assumere la dignità di allegato gratuito su tutta la tiratura del giornale, è anche il primo dossier con la nuova veste grafica, quella lanciata con il ...

Auto - tutte le Novità del 2018 : Nel calendario dei debutti un grande numero di suv e crossover anche di grossa taglia - New entry: Audi A6, A7, Bmw X7, Vw Touareg e Jeep Cherokee...