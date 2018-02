Niente Olimpiadi su Sky | salta l' accordo con Eurosport Via libera a Rai e Mediaset

Olimpiadi : salta accordo con Eurosport - Niente gare su Sky : Milano, 8 feb. , askanews, Sky non trasmetterà le Olimpiadi Invernali di Pyongchang. In merito alle indiscrezioni di stampa odierne, Eurosport in una nota conferma che i canali Eurosport 1 e Eurosport ...

Olimpiadi Invernali 2018 : Niente Giochi su Sky. Accordo saltato - Eurosport sarà visibile solo su Premium : Olimpiadi Invernali 2018 Dopo il clamoroso epilogo dei diritti tv della Serie A, assegnati a Mediapro per i prossimi tre anni, arriva un’altra grana per Sky. E’ definitivamente saltato l’Accordo con Eurosport per trasmettere le Olimpiadi Invernali in programma dal 9 al 25 febbraio 2018 nella contea di PyeongChang, in Corea del Sud. Nonostante le trattative fino a questa notte, Sky e Discovery non hanno raggiunto un Accordo ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Niente team event per Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : Dopo il giapponese Yuzuru Hanyu, anche la coppia di danzatori francesi composta da Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron ha annunciato che non prenderà parte al team event, gara che aprirà le competizioni di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Disponendo di una seconda coppia di danza, quella formata dai giovani Marie-Jade Lauriault e Romain Le Gac, la Francia potrà comunque prendere parte alla gara a ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Il medagliere di Sport Illustrated : Italia con 4 ori. Trionfi di Wierer - Moioli - Pellegrino. Niente top ten nel medagliere : Sport Illustrated ha presentato le proprie previsioni sul medagliere delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. La celebre testata statunitense, considerata la Bibbia dello Sport a cinque cerchi in termini di “medal table prediction”, ha individuato la Norvegia come vincitrice subito davanti alla Germania e al Canada (26 podi per gli scandinavi ma con più ori, ben 35 medaglie per i teutonici e ...

Sci Alpino : Elena Fanchini verso lo stop - Niente Olimpiadi Video : Il mondo dello #Sci Alpino e lo sport tutto è stordito dalla notizia arrivata in giornata attraverso Instagram per mano della stessa Elena Fanchini. Gia' assente nella gare di velocita' di Bad Kleinkirchheim, ora i dubbi dei tifosi hanno avuto risposta. Importanti problemi di salute hanno coinvolto Elena che purtroppo la terranno lontana dalla sua 4a Olimpiade. Tra meno di quattro settimane, il 25 febbraio, avranno avvio le #Olimpiadi invernali ...

Sci - l’annuncio di Elena Fanchini : “Niente Olimpiadi - ho un tumore. Ma tornerò” : “Mi devo fermare, ho un tumore“. Elena Fanchini ha annunciato a Teleboario che dovrà rinunciare al sogno olimpico, per curare una neoplasia di basso grado. La discesista azzurra, 32enne sorella maggiore di Nadia, è uno dei simboli della nuova valanga rosa che lo scorso anno ha portato al record di podi stagionale. Medaglia d’argento ai Mondiali di Bormio del 2005, due vittorie in Coppa del Mondo a Lake Louise e Cortina ...