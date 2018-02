Ni no Kuni II | Revenant Kingdom - prova

eurogamer

(Di giovedì 8 febbraio 2018) C'era una volta, in un paese lontano lontano, un piccolo re che, per riconquistare il suo regno caduto nelle mani di un malvagio usurpatore, ha intrapreso un lungo viaggio, tra luoghi incantati e città meravigliose.Il piccolo re, per sua fortuna, non era solo, ma era accompagnato da un gruppo di amici simpatici ed affidabili che avevano promesso di aiutarlo nella sua perigliosa impresa. Perché il piccolo re, in realtà, era ancora giovane, puro di cuore e inesperto e si sarebbe trovato presto ad affrontare pericoli di ogni sorta, come battaglie contro esseri giganti e intrighi di corte.Lo stesso misterioso personaggio che gli aveva portato via tutto, infatti, stava girando sotto mentite spoglie per tutti i regni della terra. Il suo scopo, infatti, era quello di ingraziarsi le simpatie dei governanti, in modo da tradirli una volta che questi gli avessero concesso la loro incondizionata ...