Nazionale | Costacurta e il nuovo Ct da scegliere | ' Ho 6-7 possibilità'

Altre notizie : Nazionale ...

: Il sub commissario della Figctorna a parlare della corsa al Ct della panchina azzurra: "ho già, valutiamo tra 6-7Ct azzurro che prosegue. Dopo i contatti con Conte, ...

: “La disponibilità sul mercato sarà un aspetto fondamentale nella scelta del futuro ct. Conte ad esempio si èdalla panchina, perché ha detto che ancora per 18 mesi vorrebbe fare l’di club. Lo stesso Mancini è anche lui sotto contratto, quindi non è facile come sembra riuscire ad arrivare a un nome”. Sono queste le parole del neo sub-commissarioFigc, Billy, riportate ...