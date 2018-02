Natalie |  Felix e i bob tedeschi | gli ori più sicuri dei Giochi?

agi

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Gli ori piùdell’Olimpiade? Quelli dello slittino tedesco: il singolo diGeisenberger, quello di Felix Loch, più il doppio maschile e la staffetta. Raramente una nazione è stata così tanto dominante, sia fra gli uomini che fra le donne, in una disciplina olimpica. Con 70 medaglie a cinque cerchi, dal 1964, considerando anche quando la Germania era divisa, addirittura 31 da Vancouver 2010. Raramente si può affermare che qualsiasi vincitore di un’altra nazione nelle gare in Corea sarebbe una clamorosa ed impensabile sorpresa. Raramente i campioni uscenti di quattro anni prima sono ancora così nettamente favoriti per il bis a cinque cerchi. L'imbattibile valchiria Fors’anche impressionata dai pronostici troppo netti in suo favore, la valchiria Geisenberger, minimizza muscoli, centimetri e stazza ...