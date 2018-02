Napoli | Sarri chiede investimenti | De Laurentiis lo accontenterà | i nomi per “trattenere”

Juventus - Allegri : 'Lo scudetto si deciderà il 20 maggio - la media si abbasserà. Napoli super grazie a Sarri' : VINOVO , TO, - Duecento panchine in bianconero a Firenze con la speranza 'di farne ancora tantissime, dipenderà dai risultati'. Max Allegri sa che si giocherà molto nel prossimo mese, a partire dalla ...

Allegri : “Le grandi cose che sta facendo il Napoli sono soprattutto merito di Sarri. Alla fine vincerà la squadra migliore” : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri questa mattina ha tenuto la conferenza stampa Alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Fra i tanti argomenti trattati, il mister bianconero si è soffermato anche sulla lotta scudetto con il Napoli e ha poi commentanto le dichiarazioni del collega del Napoli Sarri in merito alle similitudini fra Serie A e Bundesliga per la somiglianza fra Bayern Monaco e Juve. Testa a testa fra ...

Napoli - Ferlaino : “Sarri come Maradona ai miei tempi” : Negli ultimi giorni non si fa che dibattere del futuro di Sarri, con la questione rinnovo a tenere banco. A preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni che vedrebbero alcuni top club europei tentare il tecnico del Napoli. De Laurentiis tuttavia non avrebbe alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’allenatore toscano e perciò avrebbe fissato un incontro per […] L'articolo Napoli, Ferlaino: “Sarri come Maradona ai miei ...

Napoli - Ferlaino : “Sarri come Maradona ai miei tempi” : Negli ultimi giorni non si fa che dibattere del futuro di Sarri, con la questione rinnovo a tenere banco. A preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni che vedrebbero alcuni top club europei tentare il tecnico del Napoli. De Laurentiis tuttavia non avrebbe alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’allenatore toscano e perciò avrebbe fissato un incontro per […] L'articolo Napoli, Ferlaino: “Sarri come Maradona ai miei ...

Napoli news - tutti pazzi per Sarri : spunta la pista Chelsea : In attesa dei discorsi sul rinnovo, rimandati a fine stagione, aumentano le pretendenti al tecnico toscano, che piace a PSG, Tottenham e al club di Abramovich, pronto ad affiancargli la guida di Zola

Napoli - Sarri più vicino al rinnovo : Secondo Rai Sport , Maurizio Sarri ad oggi è più vicino al rinnovo che all'addio al Napoli . Le offerte non mancano, ma l'allenatore azzurro per adesso non si muove e sta discutendo il nuovo contratto.

Napoli - Sarri con la Lazio fa 100. Ferlaino : "Lui come Maradona" : Tutti in pizzeria ieri sera i calciatori azzurri, che hanno raggiunto la Sanità per una cena di squadra immortalata sui social di molti protagonisti della squadra di Sarri che l'ex presidente Ferlaino ...

Ferlaino : 'Sarri è il Maradona di questo Napoli' : Corrado Ferlaino, presidente dei due scudetti del Napoli, presidente del Napoli di Maradona, è intervenuto in esclusiva a Tele Radio Stereo 92.7. 'La figura del presidente è una figura importantissima,...

Napoli - sirene inglesi per Sarri : spunta l’Arsenal e occhio a Mertens… : Napoli, sirene inglesi per Sarri: spunta l’Arsenal e occhio a Mertens… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, sirene inglesi- Secondo le ultime indiscrezioni di radiomercato, Maurizio Sarri starebbe riflettendo sul suo futuro. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con il presidente De Laurentiis per discutere del potenziale prolungamento ...

Ferlaino loda il Napoli : “il nuovo Maradona si chiama Sarri” : Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, è tornato a parlare del club partenopeo e della corsa scudetto entusiasmante con la Juventus. L’attuale squadra non avrà Maradona, ma a detta di Ferlaino c’è un altro talento di quel calibro: “Il Napoli ha Sarri e Sarri è per il Napoli quello che ai miei tempi era Maradona. Sono anche molto preoccupato perchè il tecnico a fine stagione potrebbe andarsene, allettato da grandi società. ...

Napoli - tre nomi per il dopo Sarri : Il Napoli comincia a guardarsi intorno per l'eventuale successione di Maurizio Sarri , che potrebbe lasciare a fine stagione: secondo Premium Sport il favorito è Marco Giampaolo della Sampdoria, alle sue spalle Massimo Oddo , Udinese, e Cesare Prandelli .

Tutti pazzi per Sarri : le big d’Europa si contendono il tecnico del Napoli - attento De Laurentiis! : Maurizio Sarri è finito nel mirino delle big di tutta Europa. Il tecnico del Napoli, dopo i recenti dubbi sul rinnovo con il Napoli e data la clausola rescissoria accessibile, sembra far gola a diverse squadre d’alto profilo in Europa. Secondo il “The Sun” il tecnico del club partenopeo, sarebbe nel listone di Florentino Perez per quanto concerne la sostituzione di Zinedine Zidane, possibile partente a fine stagione dato il ...

Napoli - Chiesa per accontentare Sarri? Ma sulla lista ci sono anche... : Il Napoli continua a seguire Federico Chiesa della Fiorentina . Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , la società partenopea, se la famiglia Della Valle vorrà, aprirà le trattative per il calciatore, poiché gli innesti dovranno essere di alto profilo. Il giocatore combacia con le idee di ...

Napoli - Sarri verso il rinnovo : Chiesa e Verdi colpi dell’estate : Napoli, Sarri verso il rinnovo: Chiesa e Verdi colpi dell’estate Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Sarri verso IL rinnovo- Nessun caso Sarri, nessuna scaramuccia con il presidente De Laurentiis. In casa Napoli regna l’armonia e, come detto dallo stesso Sarri, allenatore e presidente si incontreranno nei prossimi giorni per definire alcuni ...