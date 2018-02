Napoli-Lazio a rischio per Hysaj | le ultime da Castel Volturno

Napoli - Hysaj e Albiol in dubbio per la Lazio : Napoli - Ansia in casa Napoli , con Maurizio Sarri che rischia di dover fare a meno di due pedine molto importanti nel big-match di sabato sera contro la Lazio al ' San Paolo '. Se i due attaccanti ...

Serie A - gli arbitri della 24giornata : Napoli-Lazio a Banti - Fiorentina-Juve a Guida : Sfide suggestive per le prime della classe e tanta attesa per le designazioni arbitrali della 24giornata di Serie A. Per Napoli-Lazio è stato scelto l'esperto Luca Banti, della sezione di Livorno, ...

Serie A - Banti dirigerà Napoli-Lazio - a Guida Fiorentina-Juventus : Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro di Fiorentina-Juventus, anticipo di domani sera della 24/a giornata, quinta di ritorno, di Serie A. Napoli-Lazio, in programma sabato 10 alle 20.45, sarà ...

Lazio - Inzaghi furioso mette in castigo Felipe Anderson : niente Napoli : ROMA - Inzaghi non perdona: la litigata del post-Genoa costa a Felipe Anderson la trasferta di Napoli . Al tecnico non era piaciuto l'atteggiamento remissivo del brasiliano una volta entrato contro i ...

Napoli-Lazio - Mertens ci sarà : l’attaccante belga ha smaltito la leggera distorsione : Napoli-Lazio, Mertens ci sarà: l’attaccante belga ha smaltito la leggera distorsione Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Lazio, Mertens- Buone notizie in casa Napoli. Dries Mertens sarà a disposizione per il big match di sabato sera al San Paolo. leggera distorsione che non impedirà all’attaccante belga di scendere in campo nella sfida contro ...

Reja : 'Napoli mi fa godere - ecco i segreti della Lazio' : L'allenatore Edy Reja, doppio ex di Napoli e Lazio , ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Mi manca l'adrenalina del lavoro quotidiano, delle partite. Vediamo se succede qualcosa... La Spal? Semplici ha fatto un lavoro straordinario. Ora a causa della classifica li vedo giocare ...

Felipe Anderson rompe con la Lazio - opportunità per il Napoli : la situazione : I rapporti tra Felipe Anderson e Lazio sono sempre più tesi. Stando a quanto riporta La Repubblica, il calciatore, che avrebbe espresso al club la voglia di cambiare aria durante la sessione invernale di calciomercato, a fine stagione potrebbe essere ceduto. I litigi avuti con compagni e allenatore ( col quale pare ci sia stato […] L'articolo Felipe Anderson rompe con la Lazio, opportunità per il Napoli: la situazione proviene da ...

Napoli. Mertens - Callejon e Raul Albiol : cresce la fiducia in vista della Lazio : Doppia seduta per il Napoli in vista della partita contro la Lazio. Mertens è regolarmente in campo, così come Callejon e Raul Albiol. I tre giocatori, che ieri erano rimasti in palestra a fare lavoro ...

