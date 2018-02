Napoli | Hysaj e Albiol in dubbio per la Lazio

Napoli -Lazio a rischio per Hysaj : le ultime da Castel Volturno : Stando a quanto riferisce Sky Sport, non ci sarebbero buone notizie da Castel Volturno , dove il Napoli ha svolto seduta pomeridiana. Avrebbe infatti saltato l’allenamento un tassello fondamentale per Sarri, Elsied Hysaj . L’abbandono della seduta sarebbe avvenuto a causa di un’influenza. Un vero problema per gli azzurri a soli due giorni dal match contro la Lazio. Il calciatore albanese […] L'articolo Napoli-Lazio a rischio per ...

Napoli - Hysaj : “Rabbia per il ko con l’Atalanta - ora ripartiamo” : Napoli, Hysaj: “Rabbia per il ko con l’Atalanta, ora ripartiamo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Hysaj – “Siamo tutti molto arrabbiati per la sconfitta con l’Atalanta. Ci darà la carica per andare sempre più avanti, vogliamo tramutare la delusione in rabbia. Non si può far più niente, abbiamo sbagliato la partita. Bisogna ...