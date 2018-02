Motomondiale | presentato lo Sky Racing Team VR46 Osservato speciale Dennis Foggia e

oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2018) “E’ l’ora del talento”. Questo lo slogan usato dallo Skyper svelarsi nella sede della tv satellitare, a Rogoredo (Milano), dando il via al 5° anno di attività. Due le categorie in cui la squadra sarà impegnata nel, ovvero Moto2 e Moto3, e quattro i piloti italiani: Francesco Bagnaia, Luca Marini, Nicolò Bulega e. Un’annata che avrà ufficialmente inizio a Losail (Qatar), il 18 marzo con ilche sarà sempre guidato da Pablo Nieto. Ma prima di arrivare sulla pista qatariana le moto delle delle due categorie si esibiranno a Jerez de la Frontera per testare le nuove soluzioni 2018. In Moto3 continua la collaborazione tra ildi Valentino Rossi e KTM mentre Bulega esaranno gli alfieri su cui punta tutto il “Dottore”. Nicolò è motivato a tornare in pista da protagonista dopo aver passato ...