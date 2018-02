Motomondiale 2018 | presentato lo Sky Racing Team VR46 Osservato speciale Dennis Foggia e

Motomondiale - Test Valencia 2018 : domina la pioggia ed i piloti girano poco. Migliori tempi per Dominique Aegerter in Moto2 e Fabio Di Giannantonio in Moto3 : Ha ufficialmente preso il via la stagione 2018 di Moto2 e Moto3 con i Test pre-stagionali presso il circuito di Valencia. O, per meglio dire, non ha preso il via. La giornata di oggi, infatti, è stata decisamente dominata dalla pioggia che ha impedito alla maggior parte dei piloti delle due classi di scendere in pista. Gli ombrelli si sono aperti sin dalle prime luci dell’alba e non si sono richiusi fino all’imbrunire. Le sei ...

Motomondiale 2018 : Dennis Foggia - dal CEV alla Moto3. Un nuovo grande talento per l’Italia : È nato a Roma il 7 gennaio 2001, per cui ha appena compiuto 17 anni. Ha esordito nella passata stagione nel Mondiale Moto3 correndo tre Gran Premi e ha centrato altrettanti piazzamenti in zona punti. Ha fatto capolino nel Motomondiale a Brno, in Repubblica Ceca e ha subito concluso in quattordicesima posizione. Dopodichè ha corso ad Aragon e ha centrato una ottima ottava posizione, per poi superarsi a Valencia con un settimo posto dopo una gara ...

Motomondiale - Calendario Mondiale 2018 : tutte le date ed il programma. 19 GP per le classi MotoGP - Moto2 e Moto3 : Il Calendario del MotoMondiale 2018 è già stato svelato e si conoscono tutti gli appuntamenti della prossima stagione che inizierà tra pochi mesi. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Si inizierà come da tradizione in Qatar e si concluderà a Valencia con le novità della Thailandia. Il programma è ...

Motomondiale 2018 - è sempre Italia vs Spagna. Le due nazioni dominano per numero di iscritti alle tre classi : Il 2017 volge al termine e così la stagione del Motomondiale, pronto come sempre a ripartire all’inizio del prossimo anno. I test svolti a Valencia e Jerez sono stati un assaggio di ciò che ci attenderà, tra miglioramenti tecnici e sviluppi di motore e telaio. Ci saranno ancora sfide e duelli all’ultima staccata, come nel Mondiale conclusosi due mesi fa; si rinnoverà, poi, un’altra battaglia, la stessa che dura da anni: Italia ...

Motomondiale 2018 : i piloti italiani che hanno cambiato categoria rispetto alla stagione 2017 : Saranno 23 i piloti italiani al via della prossima stagione nel Motomondiale. Cinque saranno in MotoGP, mentre nove rispettivamente tra Moto2 e Moto3. Sono numerosi i cambi di casacca, ben undici, mentre i passaggi di categoria saranno appena due. Il più importante riguarda Franco Morbidelli che, dopo aver conquistato il titolo mondiale di Moto2 sale in MotoGP, mentre il secondo è di Romano Fenati che dopo diversi anni in Moto3 si cimenterà in ...

Motomondiale - novità per il regolamento 2018 : NUOVE CLASSIFICHE Attualmente esiste una classifica del campionato FIM per i team della classe MotoGP Sono stati introdotti due nuovi Campionati del Mondo FIM per le scuderie Moto3 e Moto2. I ...