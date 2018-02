Mosca | Usa in Siria non per Isis ma controllo risorse

Mosca : dottrina atomica Usa antirussa : 18.20 "Il contenuto della nuova dottrina nucleare resa pubblica dagli Stati Uniti ci ha profondamente deluso: già ad un primo sguardo, il grado di ostilità e l'orientamento anti-russo di questo documento sono impressionanti". Così il ministero degli Esteri russo in una nota pubblicata sul sito. "Noi, ovviamente, dovremo prendere in considerazione le intenzioni di Washington e adottare le misure necessarie per garantire la nostra sicurezza".

"Mosca prepara la bomba finale" Gli Usa rilanciano il nucleare L'arma russa non si può intercettare : Il Pentagono è convinto che la Russia stia sviluppando una nuova arma atomica di immensa potenza e impossibile da intercettare. E per questo rilancia testate nucleari a potenza ridotta Segui su affaritaliani.it

Il presidente attacca Mosca - Pechino - Iran e Corea del Nord e chiede il riarmo nucleare degli Usa : 'Mosca e Pechino stanno minacciando ora la nostra economia, i nostri interessi e i nostri valori. Per questo - ha detto - dobbiamo rendere più forti le nostre Forze armate per dissuadere chiunque da ...

Usa : no a nuove sanzioni contro Mosca. Ma arriva la lista degli oligarchi a rischio : Nella lista figurano 210 nomi, di cui 114 uomini politici e 96 oligarchi. Tra i nomi eccellenti Abramovich, Lavrov e Medvedev. La Casa Bianca frena: per ora no a nuove sanzioni, basta la minaccia. Ma Putin replica: atto ostile

Usa - sanzioni Mosca : diffusa lista Putin : 10.34 Il Dipartimento al Tesoro statunitense ha pubblicato la lista di 210personalità russe ( 114uomini politici e 96 oligarchi vicinissimi al presidente Putin) che potrebbero essere obiettivo di potenziali sanzioni, nell'ambito delle accuse circa le interferenze di Mosca nelle presidenziali Usa. Tra i politici figurano Medvedev,stretti consiglieri del presidente, i vertici di Fsb e Gru, i servizi segreti, e gli amministratori delegati delle ...

Tesoro Usa sfida Mosca : lista nera di 210 oligarchi vicini a Putin : Il Tesoro americano ha pubblicato un elenco di politici, businessman ed enti parastatali accomunati dalla vicinanza a Vladimir Putin:?l’introduzione di nuove sanzioni non è automatica, ma il rapporto mette all’indice le leve del potere economico che si appoggiano al Cremlino...

Raid chimici in Siria - Usa accusa Mosca : 22.00 La Russia "ha la responsabilità degli attacchi chimici in Siria". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Tillerson, alla riunione a Parigi del partenariato contro l'impunità sull'uso delle armi chimiche. "Più di 20 civili, per la maggior parte bambini, sono morti in un attacco al cloro. Chiunque sia l'autore degli attacchi,dice Tillerson,sulla Russia pesa in ultima analisi la responsabilità per le vittime del 'Ghouta orientale' ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : tutti con Carolina Kostner! Alle 20.00 la Musa Danzante per la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

Twitter ammette : "700mila utenti Usa incappati in propaganda Mosca" - : La piattaforma invierà una notifica alle persone che durante la campagna per le elezioni statunitensi del 2016 hanno interagito con profili propagandistici riconducibili alla Russia. Oltre 50mila gli ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner commuove Mosca! La Musa è divina - in testa in attesa dell’Armata Rossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...