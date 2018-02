Molestie Usa | lo scandalo #MeToo travolge un magnate dei casinò

Molestie - sotto accusa il re dei casinò di Las Vegas : Stephen Wynn si dimette : nsieme a Kirk Kerkorian e Sheldon Adelson, Wynn e' stato uno dei protagonisti della grandissima espansione dell'iconica strip di Las Vegas negli anni '80 e '90

Molestie - accusato anche magnate casinò : 04.45 L'onda #MeToo travolge negli Usa anche il magnate dei casinò Stephen Wynn, proprietario di molti dei più famosi resort di Las Vegas. Il miliardario imprenditore, 76 anni,è stato costretto a dimettersi da presidente e ceo del suo gruppo dopo accuse di Molestie da parte di diverse ex dipendenti. Accuse che lui ha sempre negato e che si riferiscono agli ultimi decenni. Con Kirk Kerkorian e Sheldon Adelson, Wynn è stato uno dei protagonisti ...

La terza e ultima sentenza per Larry Nassar - ex medico della nazionale USA di ginnastica accusato di Molestie - prevede una condanna da 40 a 125 anni di prigione : La terza e ultima sentenza per Larry Nassar – l’ex medico della nazionale statunitense di ginnastica e dell’Università del Michigan ha molestato sessualmente circa 260 ragazze – prevede una condanna da 40 a 125 anni di prigione. Nassar è stato The post La terza e ultima sentenza per Larry Nassar, ex medico della nazionale USA di ginnastica accusato di molestie, prevede una condanna da 40 a 125 anni di prigione appeared first on Il Post.

Molestie - caso medico ginnaste Usa : nuova condanna a 125 anni : Terza e definitiva sentenza per Larry Nassar, l'ex medico della nazionale Usa di ginnastica: l'uomo è stato condannato da un minimo di 40 anni a un massimo di 125 anni di carcere per aver molestato ...

Molestie - nuova condanna per il medico delle ginnaste Usa Nassar : fino a 125 anni : Larry Nassar era stato accusato di Molestie sessuali da più di 100 giovani ginnaste, tra le quali le campionesse e plurimedagliate Simone Biles, Aly Raisman, Gabby Douglas e McKayla Maroney.

Molestie - Uma Thurman accusa Weinstein/ Anche contro Tarantino : la scena senza controfigura in Kill Bill : Molestie, Uma Thurman accusa Harvey Weinstein e poi attacca Quentin Tarantino. “Ho trascurato i segnali di pericolo”, ha dichiarato l'attrice di Kill Bill(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:13:00 GMT)

Molestie - UMA THURMAN ACCUSA WEINSTEIN/ E poi attacca Tarantino : “Ho trascurato i segnali di pericolo” : MOLESTIE, Uma THURMAN ACCUSA Harvey WEINSTEIN e poi attacca Quentin Tarantino. “Ho trascurato i segnali di pericolo”, ha dichiarato l'attrice di Kill Bill(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Molestie - Uma Thurman accusa Weinstein : aggredì anche me : L'attrice racconta nei particolari la sua esperienza personale con il produttore. E coinvolge anche Tarantino, che sul set di 'Kill Bill' l'ha costretta a una scena pericolosa

Uma Thurman - Molestie e accusa di tentato omicidio/ Video - “Quentin Tarantino stava provocando la mia morte” : Uma Thurman molestata da Weinstein: l'attrice di Kill Bill si aggiunge alla lunga lista di donne aggredite dal produttore. Il ricordo dell'incidente d'auto "causato" da Quentin Tarantino(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 02:10:00 GMT)

Molestie - l accusa di Uma Thurman 'Weinstein aggredì anche me' : Quando è scoppiato lo scandalo sulle Molestie sessuali a Hollywood, Uma Thurman si è limitata a uno sfogo su Twitter in cui augurava una "lenta agonia" a Harvey Weinstein . Sempre lo scorso novembre, ...

Molestie - l accusa di Uma Thurman 'Weinstein aggredì anche me' - People - Spettacoli : Quando è scoppiato lo scandalo sulle Molestie sessuali a Hollywood, Uma Thurman si è limitata a uno sfogo su Twitter in cui augurava una 'lenta agonia' a Harvey Weinstein . Sempre lo scorso novembre, ...

Counter-Strike : il co-creatore accusato di Molestie sessuali nei confronti di un bambino : Arrivano da Kotaku notizie preoccupanti e allo stesso tempo gravissime che hanno per protagonista Jess Cliffe, ovvero il co-creatore di Counter-Strike.Jess Cliffe, è stato arrestato con l'accusa di molestie sessuali nei confronti di un bambino, al momento la polizia non ha rilasciato alcun commento sulla vicenda.Il co-creatore del popolarissimo gioco è dipendente di Valve dal lontano 2003 e, a quanto pare, lo è ancora anche se in queste ore la ...

Il presidente dell'etichetta di Ariana Grande e Drake - Charlie Walk - accusato di Molestie sessuali e licenziato : Le denunce di molestie sessuali esplose dopo il caso Weinstain a Hollywood hanno riguardato anche il mondo della musica: il presidente dell'etichetta di Ariana Grande e Nicki Minaj, ma anche molti altri artisti della scena pop, hip-hop e non solo, è l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito sotto ...

Il presidente dell’etichetta di Ariana Grande e Drake - Charlie Walk - accusato di Molestie sessuali e licenziato : Le denunce di molestie sessuali esplose dopo il caso Weinstain a Hollywood hanno riguardato anche il mondo della musica: il presidente dell'etichetta di Ariana Grande e Nicki Minaj, ma anche molti altri artisti della scena pop, hip-hop e non solo, è l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito sotto accusa per i suoi comportamenti molesti. Charlie Walk, presidente della Republic Records, etichetta sussidiaria della Universal Music che vanta ...