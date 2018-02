Moguls | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Tutti contro Kingsbury | Reikherd e

oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Dopo le qualificazioni femminili, toccherà agli uomini delledare spettacolo alledi. I migliori 30 atleti si daranno battaglia per conquistare un posto nella Finale che assegnerà il titolo (appuntamento venerdì 9 febbraio alle 3.45 italiane per la prima qualifica, poi domenica 11 il secondo atto preliminare e le fasi finali). C’è solo un grande favorito della vigilia, il micidiale Mikael: il 25enne canadese sembra davvero imbattibile, in stagione ha letteralmente dominato ed è l’icona indiscussa di questo sport, ormai prossimo alla conquista dell’ottava Coppa del Mondo consecutiva. Sono numeri da capogiro per una stella delle gobbe, perfetto in fase acrobatica e davvero molto veloce, l’uomo da battere che salvo grossi errori ha già l’oro al collo. In qualifica proverà a mettere subito in chiaro le cose ...