Moda | nel 2017 fatturato in crescita del 2 | 5% | export +4 | 3%

Instagram per Android include ora la Modalità “Tipo” nelle Storie : Instagram per Android si aggiorna e porta, dalla versione 30 in avanti, la nuova modalità "Tipo", per condividere i pensieri nelle Storie con particolari stili e sfondi creativi. Rispetto ad altre modalità non richiede necessariamente la condivisione di foto o video. L'articolo Instagram per Android include ora la modalità “Tipo” nelle Storie è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La Moda del Tipe Pod challenge che contagia i teenager nel mondo : La sfida del ' Tide Pod challenge ' - che consiste nel masticare capsule di detersivo liquido - continua a diffondersi tra i ragazzi americani. Nemmeno il tentativo di Amazon, YouTube e del Procter&...

Maria Grazia Chiuri : «Italia e Francia più unite nella Moda. Le nostre istituzioni imparino da quelle francesi» : Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison Dior da poco più di un anno, commenta la proposta del ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, di , lanciata venerdì in occasione del primo Forum economico italo-francese, organizzato da

Camera della Moda campana - nel direttivo un imprenditore irpino : ' Vogliamo investire nel settore moda in maniera seria, organizzata e a lungo periodo. Per questo motivo oggi insediamo la Camera della moda, come osservatorio permanente del settore e annunciamo la ...

Barba e capelli ecco cosa andrà di Moda nell’inverno 2018 : Le sfilate di Londra, Milano e Parigi non mentono: il prossimo autunno inverno si dovranno portare i capelli corti e la Barba dovrà essere super definita e veramente di pochissimi millimetri. Addio chioma da rocker anni Novanta, bye bye hipster beard style: si ritorna a tagli “normali”, un medio corto gestibile (a volte cortissimo), qualche ciuffo, qualche botta di colore. In questo, infatti, gli anni d’oro delle boy band si ...

Militari italiani in Niger - accoModatevi : nel Sahel c’è posto per tutti : Ci vuole davvero un bel coraggio. Chiamate missioni Militari di pace gli avamposti delle conquiste neoliberali cammuffate da buon samaritano. Arriviamo a quota 35 con le due ultime partorite dalla diplomazia di sabbia del nostro Paese. Nel Sahel c’è posto per tutti. Controllori di frontiere, migranti, risorse, capitali e soprattutto traffici, di armi, cocaina, terroristi, attivisti e transumanti. Immaginiamo per un attimo che l’Assemblea ...

Testate contro lavagne e armadietti : la folle Moda social che spopola nelle scuole di Padova : Prendere una buona rincorsa e sfoderare violente Testate contro lavagne, armadietti e persino distributori automatici. Questa l'ultima folle moda social che ha visto protagonisti gli studenti di...

Metal Gear Survive : la Modalità co-op si mostra nel nuovo trailer : Metal Gear Survive, il titolo di Konami disponibile attualmente in open beta per PlayStation 4 e Xbox One, è il nuovo spin-off della famosa serie ambientato dopo gli eventi di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes.Nella beta in corso, come probabilmente saprete, sono incluse due mappe con tre missioni per la modalità co-op e, proprio alla cooperativa, è dedicato il nuovo gameplay trailer riportato da Gematsu, visibile qui di seguito:Vi ricordiamo ...

L'ultima idiota Moda nelle scuole : sfida a colpi di testate contro lavagne e armadietti : Spaccarsi la testa per gioco o guadagnarsi un trauma cranico per sfida. Più imbecille di così, e decisamente pericolosa, L'ultima moda che corre fra ragazzini (evidentemente con la testa più vuota che piena) sembra dilagare fra le scuole di Padova e provincia come racconta il Mattino di Padova. Secondo il quotidiano, che mostra alcuni video, tra le scuole della città Ruzza, Marconi, Bernardi, Rogazionisti, Enaip e ...

Xiaomi introduce la Modalità Game Speed Booster nelle ROM Global Beta : Xiaomi introduce la funzione Game Speed Booster nella versione Global Beta di MIUi 9, per evitare distrazioni durante le sessioni di gioco. L'articolo Xiaomi introduce la modalità Game Speed Booster nelle ROM Global Beta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Bufera nella Moda - i fotografi Weber e Testino accusati di molestie da decine di modelli : Terremoto nel mondo patinato della moda: due maghi dell’obiettivo, Mario Testino e Bruce Weber, sono stati accusati di molestie sessuali da decine di modelli maschi. Entrambi i fotografi hanno smentito con sdegno: «Sono sotto choc e rattristato da accuse vergognose che nego assolutamente», ha detto Weber attraverso un avvocato, mentre uno studio le...

Molestie nel mondo della Moda : accuse ai fotografi Weber e Testino - : Il New York Times ha pubblicato decine di denunce: assistenti e modelli hanno descritto presunti comportamenti sessuali "coercitivi" da parte dei due famosi autori. Entrambi hanno smentito. Ma la ...

Pitti Uomo 2018 - Odissea nello spazio della Moda post-atomica : Firenze, 12 gennaio 2018 - Nell' alba lunare i rintocchi cupi delle campane annunciano la fine del mondo. Il tempo della gioia è passato, ora c'è quello della sopravvivenza per gli uomini e per il pianeta. L' Odissea nello spazio corre alla ricerca di altri mondi, di speranza o di salvezza e non ...