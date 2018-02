“Mio figlio… e la sua morte” Il dramma di Amaurys Perez arriva nella notte All’Isola

caffeinamagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Come sappiamo l’isola dei Famosi in queste settimane è attraversata dal vento della discordia. Da una parte il ‘droga gate’ e dall’altra i rapporti tesi tra i naufraghi hanno portato un po’ d’amarezza sul reality. Ma in Honduras non tutto va male. O almeno se Cecilia Capriotti e Filippo Nardi sono ai ferri corti, altri concorrenti invece mostrano un certo affiatamento. E infatti in una di queste ultime notti èto il tempo delle confidenze. Si tratta di rivelazioni non facili, ma sono questi i momenti in cui le persone si uniscono maggiormente. A parlare di sé e di alcuni aspetti duri del suo passato è stato. Il bel naufrago finito nel gruppo dei Peor ha voluto condividere alcuni dei suoi ricordi più dolorosi con gli amici vip. Il pallanuotista cubano ha, infatti, parlato del periodo difficile vissuto dopo la morte del padre: ...