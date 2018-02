Milano | polizia arresta 6 persone in Stazione Centrale per spaccio di droga

Giovane trovata morta in casa a Milano - polizia sospetta omicidio - : La vittima è una ragazza di 20 anni, il cui cadavere è stato ritrovato in un appartamento in via Brioschi, zona sud della città. Al vaglio degli investigatori la posizione di un tramviere

Violentava e derubava le vittime - arrestato 51enne dalla Polizia di Milano : È accusato di aver violentato e rapinato numerose escort in varie città un uomo, italiano, che è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Centro della Questura di Milano in base a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del capoluogo lombardo. L’uomo aveva un comportamento ‘serialè secondo gli investigatori ed è accusato di violenza sessuale aggravata e rapina. L’uomo, 51 anni, è stato arrestato a Pisa, dove è stato ...

Milano : corteo area anarchica non autorizzato - interviene la polizia : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - La polizia di Milano è intervenuta ieri, mercoledì 31 gennaio, intorno alle 23 per fermare un corteo non autorizzato composto da 45 persone appartenenti all'area anarchica, in gran parte con il volto coperto, che hanno percorso corso di porta Ticinese e via Molino delle

Barriera Milano - pusher arrestato dalla polizia : Uno spacciatore di 25 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Barriera Milano , insospettiti dal fatto che il giovane, di origini nigeriane, alla loro vista ha gettato per terra vicino a ...

Vita da Social Milano - torna la Campagna educativa della Polizia di Stato : Desideriamo lasciare un semino nel vostro cuore affinché resti qualcosa che possa aiutarvi a vivere meglio e, riflettendo insieme, a realizzare un mondo migliore.' Una Vita da Social è un progetto al ...

Milano : rapina in un supermercato - polizia arresta 5 persone : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato cinque persone accusate di aver partecipato a una rapina in un supermercato nel maggio del 2017 a Milano. Due persone avevano rubato 3mila euro in contanti e 400 euro in ticket in un supermercato di via Degli Zuccaro, in zona Giambellino, e un cl

Controlli Polizia bosco droga Rogoredo Milano - foto : Nella giornata di venerdì 26 gennaio 2018 è stato effettuato dalla Polizia di Stato un nuovo Servizio di prevenzione e controllo del territorio, disposto dal Questore di Milano Marcello Cardona, ...

Milano. La Polizia locale ha potenziato il contrasto ai reati predatori : Durante le festività e nel periodo dei saldi, vista la grande affluenza di cittadini e turisti sulle principali direttrici commerciali di Milano, la Polizia locale ha potenziato i servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori, ovvero furti con destrezza…Continua a leggere →

“Torno a casa e uccido mia moglie”/ Milano - parole choc all'ospedale San Paolo : medici chiamano la polizia : “Torno a casa e uccido mia moglie”, parole choc all'ospedale San Paolo di Milano. medici chiamano la polizia, la donna denuncia il marito e lo fa arrestare per maltrattamenti(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 19:16:00 GMT)

Polizia : in una settimana sette arresti in zona Centrale a Milano : Milano, 19 gen. (askanews) Tra il 9 e il 17 gennaio scorsi la Polizia ha arrestato sette stranieri e sequestrato circa tre chilogrammi di droga nel corso di una serie di servizi ordinari e staordinari ...

Metro Milano - vandali in azione a Natale e Befana identificati dalla polizia : In alcuni VIDEO l'azione di una quarantina di giovani, molti minorenni, che hanno provocato danni per migliaia di euro nelle stazioni e sui treni

La polizia diffonde il video del presunto killer di Marilena Negri a Milano. Dalle telecamere l'identikit : Le telecamere hanno filmato il sospetto assassino di Marilena Negri, la donna di 67 anni uccisa con una coltellata al collo all'interno del parco Villa Litta di Milano la mattina del 23 novembre 2017. Quella che sembrava solo un'ipotesi è ora confermata dalla decisione della Squadra mobile di diffondere il video e la foto che immortalano il killer. Un tentativo degli investigatori e della procura per accelerare le indagini con la speranza ...

