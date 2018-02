Milano | la mostra ' Marte | incontri ravvicinati col pianeta rosso'

Milano MODA DONNA. UNA GRANDE MOSTRA SUL MADE IN ITALY E 64 SFILATE DANNO IL VIA ALLA SETTIMANA DELLA MODA 2018 : ... parte integrante del Museo Nazionale DELLA Scienza e DELLA Tecnologia Leonardo da Vinci. Lo Spazio Cavallerizze, nuovo Fashion Hub di MILANO MODA Donna, riunirà inoltre in unico spazio: vip lounge, ...

Frida Kahlo incanta Milano al Museo delle Culture. Ecco tutti i segreti della mostra : Ha aperto il 1 febbraio e chiuderà il prossimo 3 giugno la mostra “Frida Kahlo. Oltre il mito” presso il MUDEC – Museo delle Culture di Milano. Ben quattro mesi dedicati a oltre cento opere suddivise tra una cinquantina di dipinti, disegni e fotografie della pittrice messicana con la particolarità di essere esposte in Italia per la prima volta. Il progetto impegnativo è stato possibile anche – ma non solo – attraverso il lavoro pluriennale di ...

Mostra Durer 2018 Milano : date - orari e prezzi biglietti : A fine mese, inizierà la Mostra Durer 2018. La rassegna espositiva si terrà a Palazzo Reale, Milano, sede delle più importanti mostre annuali nel capoluogo meneghino. Andrà in scena il genio del pittore nativo di Norimberga, conosciuto tra gli accademici dell'arte come il maestro del Rinascimento tedesco. Il curatore della Mostra è Bernard Aikema, professore ordinario di Storia dell'Arte Moderna all'Università di Verona. Insieme a lui, ...

Frida Kahlo al Mudec di Milano : perché vedere la mostra : Ci sono voluti sei anni di studi e ricerche per “costruire” una mostra su Frida Kahlo che per la prima volta riunisce tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection e alcuni capolavori mai visti nel nostro paese prestati dal Phoenix Art Museum, il Madison Museum of Contemporary Art e dalla Buffalo Albright-Knox Art Gallery. Più di cento opere tra dipinti, disegni, ...

La mostra di Frida Kahlo a Milano per andare oltre il mito. Quando Picasso disse : "Neanche io so dipingere una testa come lei" : Un anno prima di morire, nell'aprile del 1953, la Galeria de Arte Contemporaneo di Città del Messico ospitò la prima importante retrospettiva messicana dedicata ai dipinti di Frida Kahlo (1907-1954). Lei era troppo malata per poter presenziare, o meglio, così pensarono gli organizzatori, ma all'improvviso, il colpo di scena. Verso le otto di sera l'artista, vestita con il suo costume messicano preferito, arrivò con ...

Mostra Harry Potter a Milano dal 12 maggio al 9 settembre 2018 : tutte le info : Sbarca per la prima volta in Italia, a Milano, la Mostra itinerante mondiale su Harry Potter, con migliaia di oggetti di scena, costumi originali, ambientazioni e creature magiche provenienti dalla saga cinematografica sul maghetto di Hogwarts...

«Harry Potter» : la mostra a Milano - tra creature fantastiche e oggetti di scena : Milleseicento metri quadri d’ambientazione maghesca. Harry Potter: The Exhibition, che nel mondo, dal 2009 ad oggi, ha attratto oltre quattro milioni di visitatori, è una mostra immensa, imponente, catalizzatrice di ricordi e memorie. L’installazione, che dal 12 maggio al 9 settembre prossimi prenderà posto alla Fabbrica del Vapore di Milano, è costruita così da permettere la totale e personale immersione nell’universo potteriano. Dove, tra ...

A Milano c’è una mostra su Tazio Secchiaroli : Cioè il fotografo a cui si ispirò Fellini per il paparazzo della "Dolce vita": avete tempo fino al 23 febbraio The post A Milano c’è una mostra su Tazio Secchiaroli appeared first on Il Post.