Milano | 19enne uccisa a coltellate Fermato l’uomo che la ospitava Foto|Urla e insulti

Milano - 19enne uccisa a coltellate in casa del tramviere 'amico' che la ospitava Video : Ho fatto un guaio grosso. E poi: Ho una ragazza morta in casa. Con queste frasi allarmanti, stamattina verso le 10 e 30, il 39enne #tramviere #Alessandro Garlaschi dipendente dell'Atm di Milano avrebbe dato il buongiorno al portiere dello stabile al civico 93 di via Brioschi dove abita. Era sceso in cortile con gli abiti sporchi di sangue e le mani fasciate. Poi ha chiamato lui stesso la polizia e si è consegnato agli uomini della Squadra ...

Milano - 19enne uccisa a coltellate in casa del tramviere 'amico' che la ospitava : "Ho fatto un guaio grosso". E poi: "Ho una ragazza morta in casa". Con queste frasi allarmanti, stamattina verso le 10 e 30, il 39enne tramviere Alessandro Garlaschi dipendente dell'Atm di Milano avrebbe dato il "buongiorno" al portiere dello stabile al civico 93 di via Brioschi dove abita. Era sceso in cortile con gli abiti sporchi di sangue e le mani fasciate. Poi ha chiamato lui stesso la polizia e si è consegnato agli uomini della Squadra ...

19enne uccisa a Milano - fermato un uomoI vicini di casa : "Sei un mostro" : Il delitto in via Brioschi dove Jessica Valentina Faoro è stata uccisa a coltellate nell'appartamento dove lavorava come donna delle pulizie. Gli inquirenti hanno fermato il padrone di casa, un tranviere 39enne che si era invaghito di lei. Contro l'uomo la rabbia dei vicini di casa.

19enne uccisa a Milano - fermato un uomoAlla base del delitto un no della ragazza : Trapelano le prime indiscrezioni sull'omicidio di via Brioschi: la vittima lavorava come colf presso una coppia di coniugi. Lui, un tranviere 39enne, si sarebbe invaghito della giovane e al suo rifiuto avrebbe perso la testa.

