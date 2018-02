Michelle Hunziker | “Nessuna problema per ospitata Muccino”

Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker si candidano per Ballando : Ballando con le stelle: Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino nel cast? Il Festival di Sanremo è nel suo pieno svolgimento. Tra alti e bassi i giornalisti stanno promuovendo il Sanremo 2018 targato Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Dopo un inizio un po’ cigolante, oliato però dal buon Fiorello che in autunno potrebbe condurre uno show in quattro puntate su Rai1, Baglioni & Friends hanno saputo convincere ...

“Tu e Pierfrancesco… “. E a Sanremo scoppia pure il retroscena ‘rosa’. Il marito di Michelle Hunziker e la moglie di Favino alzano la voce : “Voi due così…” : “Stamattina mio marito appena sveglia non mi ha nemmeno salutata. Mi ha detto subito: ‘Ma quel ballo succinto?’…”. Michelle Hunziker confessa davanti alla platea dei giornalisti sanremesi che il suo ballo ‘hot’ con Pierfrancesco Favino sulle note di ‘Despacito’ ha fatto ingelosire Tomaso Trussardi. E non soltanto lui. Anche Favino ha confessato ridendo che la compagna e collega Anna ...

Sanremo - Michelle Hunziker : svelato il segreto della scollatura mozzafiato : Michelle Hunziker conduce con ironia e bravura l'edizione 2018 del Festival di Sanremo , ma a colpire non è solo la gestione sbarazzina della kermesse nazionale. A stupire i telespettatori è anche il ...

Sanremo - Michelle Hunziker e il ballo hot con Favino. La moglie : che sia l'ultima volta...' : Michelle Hunziker scherza sulla sua prova da ballerina acrobatica di ieri sera in coppia con il suo compagno di lavoro, che racconta 'anche la mia signora mi ha svegliato dicendo: 'che sia l'ultima ...

Michelle Hunziker : "Voglio uno show tutto mio" : Michelle Hunziker sarà presto protagonista di uno show tutto suo, in diretta e in prima serata? È una possibilità ventilata dalla stessa presentatrice di origine svizzera, in un'intervista a La Stampa ...

Michelle Hunziker promossa dopo Sanremo : “Farò uno show solo mio” : Sanremo 2018: Michelle Hunziker al timone di un nuovo show su Canale 5 La prima serata del Festival di Sanremo 2018 è andata oltre ogni aspettativa. E’ stata la miglior serata d’apertura dai tempi del Festival targato Paolo Bonolis nel 2005, ma come sempre si dice: il cavallo vincente si riconosce solo alla fine della corsa. Questa sera ci sarà la terza puntata di Sanremo 2018 dopo che anche la seconda è riuscita a reggere bene la ...

“Hey - ma…” Sanremo - avete fatto caso alle mani di Michelle Hunziker? Un ‘dettaglio’ non proprio di poco conto che esce fuori solo adesso - dopo uno studio attento : Sanremo 2018, occhi puntati sul look di Michelle Hunziker anche, ovviamente, nella seconda serata del Festival. E chi ha apprezzato la scelta del debutto, non sarà rimasto deluso dagli altri abiti pensati e realizzati per la svizzera dall’amica stilista Alberta Ferretti. Curiosità: Michelle si era già affidata alla Ferretti nel 2007, sempre all’Ariston. Trionfo di luce e di colore (a parte un classico nero sfoggiato verso la fine ...

PAGELLE SANREMO 2018/ Voti : Michelle Hunziker in rosso si becca un dieci - parola di Ciacci! (seconda serata) : PAGELLE SANREMO 2018, seconda serata del Festival di Baglioni: i Voti dei cantanti, i giudizi sui conduttori e l'analisi dei primi 4 giovani delle Nuove Proposte in gara(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:51:00 GMT)

Sanremo 2018 - altro che vallette. Michelle Hunziker è armonia. La conduttrice migliore di sempre : Ieri l’hanno scritto tutti i giornali: una delle sorprese più positive di Sanremo 2018 è Michelle Hunziker. Io ieri avevo scelto Fiorello, come emblema delle cose che vanno in questo festival, ma oggi rimedio e mi associo all’entusiasmo per Michelle. Poiché ho visto anche parecchie reazioni negative sui social, che hanno preso di mira il sorriso o “le tette” della conduttrice vi spiego la mia scelta. Lasciamo stare per ...

“Ma il seno di Michelle…”. Sanremo - la scollatura della Hunziker non perdona . Prima in nero - poi in rosso e con il décolleté sempre ‘più alto’. Tutta la verità sulle grazie della regina di questo Festival : Sanremo 2018, seconda serata, seconda sfilata per Michelle Hunziker. Per il debutto di martedì la svizzera che per questo Festival affianca Claudio Baglioni insieme a Pierfrancesco Favino ha indossato creazioni realizzate su misura per lei dalla collezione Armani Privè. Per il secondo, attesissimo, appuntamento della kermesse ha invece puntato tutto su Alberta Ferretti. Che è anche una sua amica. Una sola parola, anche a fronte dei ...

Sanremo 2018/ Abiti - vestiti e stilisti terza serata : Michelle Hunziker veste Trussardi : Sanremo 2018, Abiti e stilisti per la terza serata del Festival della Musica Italiana: ecco chi vestirà presentatori, cantanti in gara ed ospiti musicali, le indiscrezioni.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 09:00:00 GMT)

Michelle Hunziker : “La famiglia - che spettacolo. Ora voglio uno show tutto mio” : Michelle Hunziker si gode gli ascolti record della prima serata del Festival da lei condotto: un successo anche personale, condiviso con il marito Tomaso....

Michelle Hunziker incidente in diretta a Sanremo 2018 : ecco cos'è successo Video : Gli incidenti e gli inconvenienti sul palco [Video]del Festival di Sanremo 2018 sono dietro l'angolo e questa sera anche la padrona di casa #Michelle Hunziker è stata protagonista di un episodio che l'ha messa un po' a disagio sul palco dell'Ariston. Nel corso della seconda parte di questa seconda serata del Festival abbiamo visto che la bellissima Michelle ha dovuto fare i conti con il microfono birichino che si è staccato dal vestito e ha reso ...

SANREMO 2018/ Abiti - vestiti - stilisti seconda serata : Michelle Hunziker chiude in rosso : SANREMO 2018, Abiti, vestiti e stilisti seconda serata: Nina Zilli e Ornella Vanoni le donne più eleganti della kermesse. Outift Nuove Proposte oggi 7 febbraio.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 00:28:00 GMT)