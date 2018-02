Metro Exodus | 4A Games punta alla risoluzione 4K con HDR su Xbox One X

I cambiamenti più importanti di Metro Exodus e una valanga di dettagli su storia - setting e gameplay : Metro Exodus è atteso per il periodo autunnale di questo 2018 ma il gioco è già al centro dell'interesse di tantissimi giocatori perché è il protagonista assoluto del nuovo numero di Game Informer. Possiamo quindi aspettarci parecchie informazioni su questo ambizioso FPS e dopo i primi dettagli e una serie di spettacolari immagini torniamo a parlare del titolo grazie a Game Informer stesso ma anche ad alcune informazioni condivise su Reddit.Game ...

Il gelo post-apocalittico di Metro Exodus in nuove spettacolari immagini : Il coverage di Metro Exodus realizzato da Game Informer sta iniziando a dare i suoi frutti grazie ad alcune prime informazioni e primi dettagli sul titolo e a una serie di nuove interessanti immagini che ci permettono di tuffarci nel gelo post-apocalittico del nuovo progetto di 4A Games.Quelle riportate da DSoGaming sono immagini provenienti direttamente da Game Informer che mostrano diverse situazioni di gioco e diversi scenari. La maggior ...

Nuove curiosità su Metro Exodus : Attraverso la nota rivista Game Informer, siamo venuti a conoscenza di Nuove e interessanti novità per Metro Exodus, il quale vi ricordiamo che sarà disponibile entro la fine dell’anno su PC, PS4 e Xbox One. Metro Exodus: Quello che c’è da sapere Addio alle Metro Anche se il nome della serie resta invariato, in Exodus non ci troveremo più a girovagare per le Metro di Mosca, ma avremo la ...

Metro Exodus : spuntano dettagli su armi - stealth e aree open world : Come vi avevamo anticipato, Metro Exodus sarà il protagonista della copertina di marzo di Game Informer e, ora, spuntano interessanti informazioni riportate da Wccftech.I nuovi dettagli trapelati su Metro Exodus si concentrano su armi, stealth e aree open world. Andiamo con ordine, per quanto riguarda le armi, queste potranno avere 5 accessori diversi e potranno essere tenute abbassate per far capire agli altri NPC di non avere cattive ...

Sarà Metro Exodus il protagonista del numero di marzo di Game Informer : Dopo God of War, Game Informer annuncia il nuovo protagonista della cover del magazine per il mese di marzo che Sarà Metro Exodus, un'altra delle uscite di peso programmate per questo 2018.Il titolo, del quale vi abbiamo riportato interessanti dettagli sul Gameplay e sulla mappa, si guadagna la copertina del magazine per il prossimo mese e, come segnala Gamingbolt, Game Informer si soffermerà in particolare sul passaggio di Metro Exodus da una ...

Metro Exodus : nuovi dettagli su gameplay e mappa di gioco : Mentre qualche tempo fa abbiamo dato un'occhiata all'oscuro inverno post apocalittico di Metro Exodus nel trailer "L'Aurora", ecco che oggi giungono interessanti novità condivise dal producer, Jon Bloch.Come riporta Gamerant, Bloch ha parlato del gameplay e della mappa di gioco presente in Metro Exodus. Innanzitutto, viene confermata una grande libertà rispetto ai precedenti episodi della serie e, riguardo la mappa, il producer afferma che sarà ...

Metro Exodus disponibile dall’Autunno 2018 : Deep Silver e 4A Games hanno annunciato che METRO EXODUS, sarà disponibile a partire dall’autunno del 2018 per Xbox One, PlayStation 4 e PC. METRO EXODUS ai Game Awards 2017 Mostrato durante il The Game Awards, il nuovo trailer intitolato L’ Aurora, e visibile alla fine di questo articolo, offre uno sguardo ad una Mosca post apocalittica, un mondo ostile intrappolato in un inverno nucleare senza fine. I sopravvissuti vivono ...

L'oscuro inverno post apocalittico di Metro Exodus protagonista nel nuovo trailer "L'Aurora" : Oggi Deep Silver e 4A Games hanno annunciato che Metro Exodus è pronto per essere lanciato nell'autunno del 2018 per Xbox One, PlayStation 4 e PC.Ecco il comunicato ufficiale:Mostrato durante il The Game Awards, il trailer L'Aurora offre uno sguardo ad una Mosca post apocalittica, un mondo ostile intrappolato in un inverno nucleare senza fine. I disperati sopravvissuti che si aggrappano ad una esistenza misera sulla superfice nelle rovine ...

