Mertens esalta Ghoulam | “È un giocatore fondamentale per il Napoli”

La fame di Mertens esalta il nuovo Napoli più cinico che bello : Nel calcio esiste la legge dei grandi numeri. E nella temuta battaglia di Bergamo con il tabù Atalanta (tre vittorie nelle ultime 4 sfide dirette) il rischio per il Napoli era quello di interrompere la lunga striscia positiva lontano dal San Paolo. A finire invece è stato il digiuno realizzativo di Dries Mertens: il belga non segnava dal 29 ottobre scorso e ha scelto la giornata più importante per tornare alla gioia personale. E se Sarri non ...

Mertens esalta Ghoulam : “Un’impresa vincere il Pallone d’Oro africano” : Settimana da incorniciare questa per Faouzi Ghoulam. Il terzino del Napoli ha ottenuto il via libero da parte del Prof. Mariani per tornare ad allenarsi in gruppo ed ha poi trionfato nella corsa al Pallone d’Oro africano. Dries Mertens, ai microfoni di “Le Buteur”, ha commentato la vittoria del suo compagno di squadra. Queste le sue parole: “Faouzi è un grande! […] L'articolo Mertens esalta Ghoulam: ...