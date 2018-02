Melegatti | Hausbrandt salva le colombe di Pasqua | “Acquisiamo azienda”

Melegatti - prosegue trattativa per acquisizione da parte di Hausbrandt - : Lo conferma la stessa azienda veronese che sta trattando in via esclusiva con la società che opera nel settore della torrefazione del caffè. Plauso per l'operazione anche da parte del presidente della ...

Melegatti inizia la campagna di Pasqua grazie al gruppo Hausbrandt : Sospiro di sollievo per i lavoratori della Melegatti . Il gruppo Hausbrandt ha assunto la procura generale per finanziare la campagna

Hausbrandt salva Melegatti Arrivano i soldi per la colomba Scongiurata la chiusura dell'azienda : Il Gruppo Hausbrandt , presieduto da Fabrizio Zanetti, acquisisce la procura generale per la campagna pasquale di Melegatti e la produzione delle colombe, scongiurando la chiusura dell'azienda Segui su affaritaliani.it

Melegatti - il gruppo Hausbrandt tratta per comprarla. E garantisce la produzione delle colombe per Pasqua : Il gruppo del caffè Hausbrandt sta trattando in via esclusiva con Melegatti per acquisire l’azienda. E ha garantito la produzione delle colombe di Pasqua con il marchio della società veronese. L’accordo è stato stipulato presso il Tribunale di Verona, con la presentazione di una formale manifestazione di interesse e il versamento di un milione di euro per finanziare la campagna Pasquale, che avrebbe dovuto partire subito dopo l’Epifania ma ...