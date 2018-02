MediaPro muove sulla produzione tv in Italia entrando in Euroscena

digital-news

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Il gruppo spagnolo, che sta per mettere le mani sui diritti audiovisivi della Serie A per i prossimi tre anni, entra nellatelevisiva inè diventata socio di maggioranza di, società romana con due centri ditelevisiva, a Roma (Tor Cervara) e a Milano(Sesto San Giovanni). L'operazione è avvenuta negli ultimi giorni di gennaio mediante un aumento di capitale sottoscritto per gli spagnoli daInternacional.Qu...