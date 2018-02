Maxi operazione dei carabinieri | fermata la banda delle tabaccherie

Corruzione in atti giudiziari - Maxioperazione della Finanza. Arrestato anche un magistrato : Tra i fermati anche Giancarlo Longo, ex pm della procura di Siracusa, l'avvocato Piero Amara e gli imprenditori Fabrizio Centofanti e Enzo Bigotti, quest'ultimo già coinvolto nel caso Consip. Per il Gip Longo "svendeva la sua funzione"

Maxi operazione dei Carabinieri di Ascoli. Sgominata una rete di spaccio di stupefacenti tra Marche - Abruzzo e Campania - emesse sei ... : Alle prime luci dell'alba, ad Ascoli Piceno, Martinsicuro (TE) e Pozzuoli (NA), i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, in collaborazione con i colleghi territorialmente competenti, ...

Maxi operazione ad Agrigento - spunta il "manuale del buon mafioso". Oltre 50 fra boss e gregari in manette : E' emerso perfino il manuale "del buon mafioso". A dirlo è il Procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, nel corso della conferenza stampa in Procura che racconta 58 arresti per mafia nell'agrigentino. "C'è un mafioso che riesce a definirsi il 'fiore all'occhiellò della mafia siciliana - dice Lo Voi - criticando addirittura il venir meno nella provincia palermitana di personaggi affidabili".Il blitz antimafia 'Montagna' ...

Mafia - Maxi-operazione ad Agrigento : 56 arresti. In manette anche il Sindaco di S. Biagio Platani : Sono oltre 400 i carabinieri impegnati nell'operazione. Si tratta del blitz più imponente mai messo a segno nella provincia. Nelle operazioni sono stati impiegati anche un elicottero e unità cinofile. L'inchiesta ha svelato legami tra le cosche locali e la Mafia di tutte le province di tutta la Sicilia e le 'ndrine calabresi

Mafia - Maxi-operazione ad Agrigento : 56 arresti. In manette anche il Sindaco di Platani : Sono oltre 400 i carabinieri impegnati nell'operazione. Si tratta del blitz più imponente mai messo a segno nella provincia. Nelle operazioni sono stati impiegati anche un elicottero e unità cinofile. L'inchiesta ha svelato legami tra le cosche locali e la Mafia di tutte le province di tutta la Sicilia e le 'ndrine calabresi

Mafia : Maxioperazione nell'agrigentino. in manette anche un sindaco : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - E' in corso dall'alba di oggi una maxioperazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento che hanno eseguito cinquantasei ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti "dei vertici dei mandamenti e delle famiglie mafiose di Cosa Nostra agrigentina".

Mafia - Maxi-operazione ad Agrigento : 56 arresti - colpo ai mandamenti di Santa Elisabetta e Sciacca : Sono oltre 400 i carabinieri impegnati nell'operazione. Si tratta del blitz più imponente mai messo a segno nella provincia. Nelle operazioni sono stati impiegati anche un elicottero e unità cinofile. L'inchiesta ha svelato legami tra le cosche locali e la Mafia di tutte le province di tutta la Sicilia e le 'ndrine calabresi

Blitz contro la mafia cinese. 33 arresti in Maxi operazione 'China Truck' : Firenze, 18 gennaio 2018 - maxi operazione di polizia contro la mafia cinese in Europa . 50 gli indagati, 33 dei quali raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Dda di ...

Mafia cinese - Maxi operazione della polizia : 33 arresti : E' di 33 arresti il bilancio dell'operazione "China Truck" svolta dalla polizia, su delega della Procura Distrettuale AntiMafia di Firenze, in varie città italiane e all'estero. Gli...

'Ndrangheta - Maxi operazione tra Italia e Germania : 169 arresti - anche tre sindaci : Sono almeno 169 le persone finite in manette nel corso di un'operazione condotta dai carabinieri del Ros e dal comando provinciale di Crotone, tra persone appartenenti alla '...

Maxi operazione tra Italia e Germania : 169 arresti : Roma, 9 gen. (askanews) I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Crotone stanno notificando 169 provvedimenti restrittivi nei confronti di appartenenti alla 'ndrangheta e loro favoreggiatori.

Ndrangheta - Maxi operazione in Italia e germania : 169 arresti : maxi operazione dei Carabinieri del Ros e di quelli del Comando provinciale di Crotone contro la 'Ndrangheta: 169 gli arresti in diverse regioni Italiane e in germania, al termine di indagini ...

’Ndrangheta - Maxi operazione tra Italia e Germania : 169 arresti : maxi operazione dei Carabinieri del Ros e di quelli del Comando provinciale di Crotone contro la ’Ndrangheta: 169 gli arresti in corso di esecuzione dalle prime ore di questa mattina in diverse regioni Italiane e in Germania, al termine di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro....

'Ndrangheta - Maxi-operazione dei carabinieri e della Dda : 169 arresti in tutta Italia e in Germania : Maxi operazione dei carabinieri del Ros e di quelli del Comando provinciale di Crotone contro la 'Ndrangheta: 169 gli arresti in corso di esecuzione dalle prime ore di questa mattina in diverse ...