Max Casacci | Deproducers | | ' La musica e la scienza erano la stessa cosa'

Anche Max Casacci dei Subsonica nel nuovo singolo degli Statuto con Max Giusti : audio e testo di Va tutto bene : Il nuovo singolo degli Statuto con Max Giusti è in radio dal 19 gennaio. Si tratta certamente di un'accoppiata poco ortodossa, ma questo è invece il brano giusto per festeggiare la band e il nuovo spettacolo dello showman attualmente alla guida di Boom sul canale NOVE. Il brano porta la firma di Giammarinaro e Giuliano Rinaldi e cerca di fare il punto della vita in un certo momento in cui c'è bisogno di mettere a fuoco la propria esistenza, ...