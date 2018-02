' Martinez-Inter | 27 milioni e una super clausola'

Martinez-Inter : c’è una clausola da 90 milioni di euroAnche il presidente conferma il prossimo affare : Martinez-Inter: c’è una clausola da 90 milioni di euroAnche il presidente conferma il prossimo affare Il numero uno del Racing de Avellaneda ha “annunciato” il trasferimento: “Il ragazzo ha espresso il desiderio di giocare nell’Inter” Continua a leggere L'articolo Martinez-Inter: c’è una clausola da 90 milioni di euroAnche il presidente conferma il prossimo affare sembra essere il primo su NewsGo.

Calciomercato Inter - l’annuncio del presidente del Racing : “accordo per Martinez” - sorpresa nelle cifre : Inter-Martinez, è fatta. L’annuncio arriva direttamente dal presidente del Racing Victor Blanco ai microfoni di Fox Sports, sorpresa sulle cifre dell’affare: “Il ragazzo ha espresso il desiderio di giocare nell’Inter. La cifra dell’operazione supererà i 33 milioni di dollari (circa 27 milioni di euro, ndr) cercheremo di realizzare qualcosa di più visto che la clausola rescissoria con il nuovo club sarà di oltre 110 ...

Inter 2018-2019 : la situazione su Martinez - Torreira e il colpo in difesa Video : L'#Inter non guarda solo al presente [Video], ma anche al futuro e precisamente alla stagione 2018-2019, cercando di anticipare la concorrenza e accaparrarsi i migliori talenti sul mercato. La squadra, ovviamente, è concentrata sul campo visto che domenica è impegnata nel delicato match contro il Bologna allo stadio Meazza, che potrebbe riportare i nerazzurri al terzo posto in classifica. La Lazio, infatti, è impegnata nell'anticipo di sabato ...

Martinez-Inter : la clausola è di 90 milioni : Il presidente del Racing conferma l'affare e svela le cifre: 27 mln di euro al club, "e forse qualcosa di più"

Inter 2018-2019 : la situazione su Martinez - Torreira e il colpo in difesa : L'Inter non guarda solo al presente, ma anche al futuro e precisamente alla stagione 2018-2019, cercando di anticipare la concorrenza e accaparrarsi i migliori talenti sul mercato. La squadra, ovviamente, è concentrata sul campo visto che domenica è impegnata nel delicato match contro il Bologna allo stadio Meazza, che potrebbe riportare i nerazzurri al terzo posto in classifica. La Lazio, infatti, è impegnata nell'anticipo di sabato sera allo ...

Inter - le tasse alzano il costo di Martinez : Secondo Sky Sport , il costo di Lautaro Martinez come nuovo acquisto dell'Inter è salito per le tasse da comprendere nel prezzo pagato al Racing Avellaneda: il 25% infatti va versato proprio in tasse, così ...

Inter - Martinez si ispira a Falcao e impara... col pc : MILANO - Il Toro, il Tigre e il Re Leone. Il Toro è lui Lautaro Javier Martinez da Bahía Blanca, ex difensore e pure scarpone. Del resto il padre ex calciatore e il fratello maggiore giocavano anche ...

LAUTARO Martinez ALL'INTER / Dall'Argentina : affare da 20 milioni. Decisiva l'intermediazione di Milito : LAUTARO MARTINEZ: “L’Inter mi vuole, ne sono orgoglioso”, le parole del talento argentino. Esce allo scoperto il classe 1997 di proprietà del Racing di Avellaneda, nel mirino nerazzurro(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 00:22:00 GMT)

Calciomercato Inter - è fatta per Lautaro Martinez : tutti i dettagli economici : Inter-Lautaro Martinez, è fatta. La squadra di Luciano Spalletti non sta di certo attraversando un momento positivo, nell’ultima gara casalinga solo un pareggio contro il Crotone. Ma può consolarsi con il mercato, nelle ultime ore accordo con il calciatore argentino. Secondo quanto riporta GianlucaDiMarzio.com, infatti, l’attaccante classe 1997 del Racing ha scelto i nerazzurri: intesa totale tra i due club, con l’Inter che verserà nelle ...

'Inter - accordo con Lautaro Martinez' : il club non conferma : Tyc Sport, emittente di Buenos Aires, parla di un accordo tra le società per circa 25 milioni di dollari. Fonti dell'Inter però non confermano ancora la chiusura dell'affare. Nei giorni scorsi il ...

