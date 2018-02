Mario Rui | Napoli può volare

Napioli - Mario Rui : 'Lazio forte - dobbiamo partire bene' : 'La Lazio è una grandissima squadra, sabato dovremo stare attenti a partire meglio di quanto abbiamo fatto nelle ultime partite, non possiamo rischiare di dare loro fiducia'. Così Mario Rui, terzino ...

LIVE Napoli-Bologna - Serie A in DIRETTA : 0-0. la capolista ospita al San Paolo i felsinei. Le formazioni ufficiali : Chiriches e Mario Rui titolari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Napoli-Bologna, sfida valida per la 22ma giornata di Serie A. I partenopei vogliono continuare a far sognare i propri tifosi e per rimanere in testa alla classifica dovranno superare in casa i felsinei. Una partita che avrà un osservato speciale in campo: Simone Verdi. Il talento del Bologna è stato uno dei protagonisti di questa sessione di mercato, per la sua scelta di rifiutare ...

LIVE Atalanta-Napoli - cronaca e risultato in tempo reale : ammonito Mario Rui : ... Ilicic, Gomez, Cornelius Napoli 4-3-3: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Jorginho, Allan, Zielinski, Insigne, Mertens, Callejon Notizie sul tema Atalanta-Napoli diretta tv e LIVE streaming ...

Mario Rui - l’agente : “Con il rientro di Milik potrebbe mettere in atto un’arma in più” : Mario Rui sta giocando con continuità. Maurizio Sarri infatti, complice l’infortunio occorso a Faouzi Ghoulam, ha scelto spesso il laterale portoghese. Grazie a questa scelta del tecnico del Napoli, il terzino ex giallorosso è sceso in campo per 11 partite e ha realizzato un assist. L’esterno di scuola Empoli, pur non diverse caratteristiche peculiari di Ghoulam, […] L'articolo Mario Rui, l’agente: “Con il rientro ...

Mario Rui - l’agente : “Con il rientro di Milik potrebbe mettere in atto un’arma in più” : Mario Rui sta giocando con continuità. Maurizio Sarri infatti, complice l’infortunio occorso a Faouzi Ghoulam, ha scelto spesso il laterale portoghese. Grazie a questa scelta del tecnico del Napoli, il terzino ex giallorosso è sceso in campo per 11 partite e ha realizzato un assist. L’esterno di scuola Empoli, pur non diverse caratteristiche peculiari di Ghoulam, […] L'articolo Mario Rui, l’agente: “Con il rientro ...

CALCIOMERCATO NAPOLI / News - ag. Mario Rui : dopo la sosta farà meglio (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Aleix Vidal è una ipotesi difficile, parla anche l'agente di Mario Rui. Intanto Verdi...(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:57:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Verona : Mario Rui dal 1' minuto. Diretta tv - orario - le notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Verona: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti che si affrontano allo stadio San Paolo per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:54:00 GMT)

Mario Rui : “Non abbiamo fatto del nostro meglio. Complimenti all’Atalanta” : Intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’, Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, ha parlato della sconfitta contro l’Atalanta e dell’eliminazione dalla Coppa Italia. Queste le parole del laterale del Napoli: “Sicuramente fa malissimo l’eliminazione, ci dispiace molto uscire dalla competizione. Dobbiamo pensare alla prossima partita. Non abbiamo fatto del nostro meglio, dobbiamo fare i Complimenti ...

Napoli - Mario Rui : "Fa male uscire dalla Coppa". E intanto arriva Machach : Il primo acquisto del mercato di gennaio del Napoli sarà, anzi è, Zinedine Machach, centrocampista classe '96 svincolatosi dal Tolosa. Ieri il suo agente è stato a Napoli per mettere a posto gli ...

Napoli - Mario Rui : 'Ghoulam? Tra i migliori al mondo - lo aspettiamo!' : Ghoulam stava facendo un campionato straordinario, era uno dei terzini più forti del mondo. Lo vedo bene e lo aspettiamo a braccia aperte'.

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita. La delusione di Mario Rui (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Mario Rui : “Non abbiamo fatto del nostro meglio. Complimenti all’Atalanta” : Intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’, Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, ha parlato della sconfitta contro l’Atalanta e dell’eliminazione dalla Coppa Italia. Queste le parole del laterale del Napoli: “Sicuramente fa malissimo l’eliminazione, ci dispiace molto uscire dalla competizione. Dobbiamo pensare alla prossima partita. Non abbiamo fatto del nostro meglio, dobbiamo fare i Complimenti ...

Napoli Sampdoria (risultato live 3-2) streaming video e tv : espulso Mario Rui - ci crede la Sampdoria : Diretta Napoli Sampdoria: info streaming video e tv, al San Paolo arrivano i blucerchiati a sfidare la capolista nella 18giornata di Serie A.

Napoli-Sampdoria 3-2 | Diretta Espulso Mario Rui : doppio giallo : Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo in una partita di grande interesse per la classifica: i partenopei sono tornati al comando dopo la vittoria di Torino dello scorso turno e la...