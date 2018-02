Maltempo La Spezia | 400mila euro per la rimozione dei rifiuti nel litorale

meteoweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Tronchi d’albero ed’ogni genere potranno finalmente essere rimossi dai litorali di Sarzana e di Ameglia, colpiti lo scorso dicembre da violente mareggiate, grazie a uno stanziamento della giunta regionale di 400 mila(200 mila per Comune). Le risorse derivano dalle prime accise del 2018 e rispondono all’appello lanciato dalle associazioni di categoria e dai comuni in vista dell’avvicinarsi della Pasqua e della stagione balneare. I litorali interessati sono quelli di Fiumaretta, ad Ameglia, e di Marinella a Sarzana. Lo stanziamento consente l’avvio delle operazioni die smaltimento del materiale accatastato, per cui i Comuni saranno convocati la prossima settimana dall’assessore alla difesa del suolo per il coordinamento delle attività. Per la mareggiata che aveva colpito lo Spezzino a metà dicembre era stato decretato lo stato ...