Maltempo | ancora caos a Parigi | ritardi e cancellazione dei voli

Maltempo Lazio : ancora disagi nei collegamenti con le isole Pontine : “Anche oggi, a causa del Maltempo , soppressioni nei collegamenti con le isole Pontine : le corse Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Ventotene delle 15.30 non verranno effettuate. Sempre per Maltempo erano già state soppresse le corse Ventotene-Formia delle 06.45 e Ponza-Formia delle 07.45“: lo rende noto Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio : ancora disagi nei collegamenti con le isole Pontine sembra essere il primo su Meteo ...

Allerta Meteo - forte Maltempo in tutt’Italia : ancora neve al Nord/Ovest - forti piogge e temporali al Centro/Sud : Allerta Meteo – Una saccatura presente sul Mediterraneo occidentale determinerà ancora condizioni di maltempo sull’Italia, apportando nevicate a bassa quota sul Nord - Ovest e precipitazioni anche a carattere temporalesco al Centro -sud, con fenomeni che potranno risultare più intensi su alcune zone della Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

Maltempo Sardegna : forte vento di maestrale - ancora fermi i collegamenti con la Corsica : Proseguono i disagi provocati dalle forti raffiche di maestrale in Sardegna: i collegamenti Santa Teresa-Bonifacio sono fermi, ma non si registrano ritardi a Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Sant’Antioco. Oltre 110 gli interventi effettuati ieri dai vigili del fuoco a Cagliari e provincia, decine nel Nuorese e in altri comuni isolani. Secondo i dati dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu ieri il ...