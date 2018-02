Malagò | La Lega di A vuole un presidente? Potevate aspettare il mio rientro

Malagò - Lega A? Prendo atto... : ROMA, 8 FEB - "Richiesta legittima, si poteva anche chiedere di posticipare aspettando il mio rientro, che peraltro era programmato: ma ho chiesto di non farlo, perché non voglio che si possa pensare ...

Lega Calcio - Malagò : "Assemblea il 14 febbraio : non mi oppongo" : Ma il numero uno dello sport italiano, attualmente a PyeongChang in Corea del Sud, non si ferma qui: 'Non voglio far polemica: adesso voglio semplicemente concentrarmi sulle Olimpiadi. Poi vedremo, ...

Lega Serie A - Malagò : 'Prendo atto - poi ognuno giudica sostanza e stile' : 'Richiesta legittima, si poteva anche chiedere di posticipare aspettando il mio rientro, che peraltro era programmato: ma ho chiesto di non farlo, perché non voglio che si possa pensare che da parte ...

Lega di serie A pronta al voto uno sgarbo al commissario Malagò. Diritti tv - adesso Sky tratterà con Mediapro : tratterà tenendo presenti i suoi quasi 5 milioni di abbonati e il fatto che in questi anni ha investito miliardi nello sport italiano. Sky in futuro ha già la Champions, la Europa League, gli Europei ...

Lega di A - Lotito & co. tentano il blitz contro Malagò : Il n.1 dello sport italiano è andato contro il ministro Luca Lotti che avrebbe preferito Paolo Nicoletti a Milano e Malagò commissario della Figc. E' andato contro anche il parere di alcuni membri, ...

Serie A - Malagò : 'Per la Lega nuova fase - io lavoro per la sintesi' : Nel messaggio scritto dalla Corea del Sud, dove è impegnato per i Giochi olimpici invernali, e affidato ai vice commissari, Paolo Nicoletti e Bernardo Corradi, il n.1 dello sport italiano ha ...

Calcio - Malagò a Lega Serie A : ora fase dialogo e condivisione : Milano, 5 feb. , askanews, 'Auspico che da oggi si apra una nuova fase all'insegna del dialogo e della condivisione finalizzata alla crescita e allo sviluppo delle straordinarie potenzialità della ...

Malagò nominato 'ufficialmente' commissario straordinario della Lega di Serie A : Quelli di Campanile erano dei racconti umoristici inventati di sana pianta, mentre quanto accade nel mondo del calcio professionistico italiano è tutto vero! inviato da Mauro Sartini nella categoria ...

Figc : ufficiale Malagò commissario Lega : ANSA, - ROMA, 2 FEB - "È stata una giornata molto interessante. Se Malagò è stato nominato commissario della Lega di A? Sì, lo confermo". Lo ha detto il vice commissario della Figc, Angelo Clarizia, ...

Ct - Costacurta ha già sentito Mancini. Malagò e la Lega - nuovo bando per i diritti tv : Sono un uomo di sport da tanti anni ma ogni nostro mondo ha delle sfaccettature particolari e questa è una entità sportiva che sta a cuore all'Italia e quindi abbiamo ancora maggiore responsabilità', ...

Fabbricini e Malagò/ I nuovi commissari di Figc e Lega Serie A : Costacurta vola da Conte : Fabbricini e Malagò nuovi commissari di Figc e Lega Serie A: prende quota l’idea Ranieri come prossimo ct. Potrebbe essere l’allenatore del Nantes la prossima guida dell’Italia(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:06:00 GMT)

Fabbricini e Malagò/ I nuovi commissari di Figc e Lega Serie A : prende quota l’idea Ranieri come prossimo ct : Fabbricini e Malagò nuovi commissari di Figc e Lega Serie A: prende quota l’idea Ranieri come prossimo ct. Potrebbe essere l’allenatore del Nantes la prossima guida dell’Italia(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 09:46:00 GMT)

Figc - Fabbricini commissario straordinario Malagò sarà "reggente" della Lega Serie A : Malagò sceglie il segretario generale del Coni, Billy Costacurta e Angelo Clariziacome commissario e due vice commissari della Figc. A sua volta Fabbricini nominerà Malagò commissario della Lega Calcio "come primo atto" che sarà affiancato da Bernardo Corradi e Paolo Nicoletti

Calcio - Fabbricini commissario Figc - Malagò in Lega : R oberto Fabbricini è stato nominato dalla Giunta del Coni commissario straordinario della Federazione italiana giuoco Calcio . Nel suo ruolo sarà affiancato da Angelo Clarizia e dall'ex difensore del ...