Mafia | appello stralcio trattativa Mannino | citati Ciancimino e Violante

Mafia : Corte Appello Palermo - traffico droga scavalca pizzo in interessi Cosa nostra : Palermo , 26 gen. (AdnKronos) - E' il traffico internazionale di cocaina a scavalca re la tradizionale imposizione del ' pizzo ' negli interessi economici di Cosa nostra . Le famiglie mafiose, sottolinea il presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca nella sua relazione per l'inaugurazione

Mafia : pres. Corte Appello Palermo - attenzione alta o rischio ritorno a stagione violenza : Palermo , 26 gen. (AdnKronos) - "Un paio d'anni di 'minore attenzione ' nei confronti di Cosa nostra da parte dello Stato sarebbero sufficienti per consentire all’associazione di ripristinare l’inaudita forza criminale manifestata sino agli anni 90 con la consapevolezza che, sebbene non siano mancati

Mafia - la Cassazione annulla con rinvio la sentenza sull’ex senatore D’Alì. In Appello era stato assolto e prescritto : Un nuovo processo con l’accusa di concorso esterno a Cosa nostra. Lo ha ordinato la corte di Cassazione annulla ndo con rinvio la sentenza emessa nei confronti del senatore di Forza Italia, Antonio D’Alì. Nel settembre del 2016 la corte d’ Appello dichiarò assolto l’esponente del partito di Silvio Berlusconi per le contestazioni successive al 1994 e prescritti i reati a lui imputati nel periodo antecedente a quella data. I ...

Mafia Capitale - nel processo d'appello il giudice che nega i clan : La data non è ancora stata fissata, ma l'avvio del processo d'appello per Mafia Capitale è previsto a marzo. Quanto al collegio giudicante qualche certezza c'è già. Assieme al presidente della Terza ...

Mondo di mezzo - Procura fa appello : "E' Mafia " : Roma, 1 dic. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha depositato l’atto di appello contro la sentenza del processo a ‘Mafia capitale’. Nel ricorso si ribadisce l’esistenza di una sola associazione di stampo mafioso invece che di due semplici come affermato in primo grado e si ribadisce la fondatezza del

Mafia Capitale - Pm appello per 416 bis : 13.29 La Procura di Roma ha depositato l'atto di appello contro la sentenza del processo a 'Mafia Capitale'. Nel ricorso si ribadisce l'esistenza di una sola associazione di stampo mafioso invece che di due semplici come affermato in primo grado,e si ribadisce la fondatezza del 416bis e dell'aggravante del metodo mafioso. I giudici della X sezione penale avevaano inflitto in primo grado agli imputati oltre 250 anni di carcere,contro i ...