Macerata | non l’ha uccisa ma solo fatta a pezzi! Non vorrete mica che resti in galera?!?

Macerata - Bersani : “Bisognerebbe occupare le piazze. La sinistra non sparisce - è un fiore di campo che viene sempre fuori” : “Macerata? Non manifestare è una sconfitta. Significa che c’è un largo pezzo di popolazione che non è disposta a occupare la piazza e lasciare al margine tutti i pazzi che ci sono in giro”. È il commento di Pier Luigi Bersani, candidato alla Camera per Liberi e Uguali, alla decisione del ministro dell’Interno Minniti di vietare la manifestazione nazionale contro il fascismo e il razzismo a Macerata, indetta dopo l’atto terroristico di ...

"Manifestare contro i fascismi non è mai un errore". L'appello di LeU a Paolo Gentiloni per autorizzare la manifestazione a Macerata : Una lettera-appello, firmata da Pippo Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza per Liberi e Uguali e indirizzata al premier Paolo Gentiloni e al ministro dell'Interno, Marco Minniti, per chiedere di autorizzare la manifestazione di sabato prossimo a Macerata."La scelta che avete fatto di vietare la possibilità di manifestare sabato prossimo a Macerata è sbagliata e pericolosa. Quello che è successo a Macerata ha un nome ...

Macerata - sit-in di Casapound : “Quello che scatena la furia omicida è la situazione dei migranti - non i toni della politica” : “Non sono a favore della pena di morte ma di fronte a certi crimini efferati la pena di morte potrebbe essere una liberazione anche morale per chi lo ha commesso”. Lo ha detto il segretario nazionale e candidato premier di Casapound Simone Di Stefano oggi, mercoledì 7 febbraio, in un incontro con la stampa organizzato in una Macerata blindata. Il riferimento è all’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne fatta a pezzi e ...

Macerata - partigiani e Pd devono convocare cortei antifascisti. Non fermarli : Se nel nostro paese un estremista islamico avesse aperto deliberatamente il fuoco contro innocenti inermi i giornali avrebbero parlato di attacco terroristico, di tentata strage. Gli italiani avrebbero avuto paura del carnefice e sarebbero scesi spontaneamente in piazza a solidarizzare con le vittime, a manifestare l’orgoglio per i propri valori così limpidamente scritti nella Costituzione repubblicana e vilipesi dall’attentatore che, dopo aver ...

Macerata : CasaPound e Forza Nuova in corteo - Anpi sospende il suo. Sui social : “Scelta aberrante. Estrema destra non si fa problemi” : Nel pomeriggio un sit in di CasaPound, domani sera una fiaccolata di Forza Nuova. Mentre Anpi, Arci, Cgil e Libera hanno deciso di annullare il corteo di sabato a Macerata, città dove è stata uccisa Pamela Mastropietro e dove è avvenuto il raid xenofobo di Luca Traini, che ha sparato ferendo undici migranti. I promotori del corteo antirazzista e antifascista sono stati gli unici a raccogliere l’appello del sindaco Romano Carancini che ha ...

Il procuratore di Macerata : "Non rischio di scarcerazione" per Oseghale - l'uomo accusato di aver fatto a pezzi Pamela : "Nessun rischio di scarcerazione". Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio, subito dopo aver incontrato il ministro della Giustizia Andrea Orlando, smentisce l'ipotesi che Innocent Oseghale, l'uomo accusato di aver fatto a pezzi Pamela Mastropietro, possa uscire dal carcere dopo che il gip ha disposto la misura cautelare per vilipendio e occultamento di cadavere e non omicidio.Poco prima il Guardasigilli ha sottolineato che "la magistratura ...

Orlando dai feriti di Macerata : 'Segnali da non sottovalutare' : Roma, 7 feb. , askanews, 'Ho incontrato Wilson e Jennifer era in sala operatoria, mi pare che le condizioni siano in via di miglioramento tuttavia credo che sia giusto manifestare tutta la nostra ...

Orlando dai feriti di Macerata : "Segnali da non sottovalutare" : Roma, 7 feb. , askanews, - "Ho incontrato Wilson e Jennifer era in sala operatoria, mi pare che le condizioni siano in via di miglioramento tuttavia credo che sia giusto manifestare tutta la nostra ...

Pamela Mastropietro - Macerata/ Ultime notizie - “è morta di overdose”. Ecco perché per il gip non è omicidio : Pamela Mastropietro, Ultime notizie giallo di Macerata: "è morta di overdose", spiega il procuratore Giorgio. Ecco perchè per il Gip non è un omicidio, per ora, in mancanza di altre prove(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 10:42:00 GMT)

Raid razzista a Macerata - Traini resta in carcere : 'Non sono pentito' - : Il gip ha convalidato l'arresto del 28enne per strage aggravata ma non per il tentato omicidio plurimo contestato ma ritenuto assorbito nell'altro addebito

Macerata - il secondo indagato nigeriano : 'Non ho mai visto Pamela - ero al corso di italiano' : Il secondo indagato per la morte di Pamela è un nigeriano richiedente asilo politico che vive a Macerata e respinge l'accusa di concorso in omicidio. 'La ragazza trucidata? Non la conosco, non l'ho ...

Macerata - Traini in carcere per strage. Al pm 'Non mi pento - volevo sparare a neri che spacciano' : La temperature politica e sociale di Macerata resta altissima. Stasera in città si è tenuta una fiaccolata per ricordare Pamela, mentre in Provincia è atteso per giovedì il leader della Lega Matteo ...

Macerata - Luca Traini resta in carcere e ai magistrati dice : “Non sono pentito. Il mio obiettivo erano neri che spacciano droga” : Confermati l’arresto e il carcere per Luca Traini, il 28enne che sabato ha sparato nel centro di Macerata ferendo 6 migranti. Al termine dell’udienza di convalida, durante il quale l’estremista di destra ha deciso di non rispondere, il gip Domenica Potetti ha disposto al custodia cautelare per strage aggravata da odio razziale e ha ritenuto assorbito in quel reato l’ipotesi di tentato omicidio plurimo ipotizzato dalla ...

Macerata - raid razzista : Traini resta in carcere : 'Non sono pentito' | : quanto deciso nell'udienza di convalida per il 28enne. Mentre sul fronte dell'omicidio di Pamela, al 29enne di origini nigeriane fermato nelle indagini sono contestati l'occultamento e il vilipendio ...