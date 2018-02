Macerata | l' ombra della mafia nigeriana dietro l' omicidio di Pamela Mastropietro

Blastingnews

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Laè un'organizzazione di stampo criminale che dagli anni ottanta è presente nel paese africano e, soprattutto a seguito dell'attuale immigrazione di massa, risulta attiva da diverso tempo anche in Italia. Secondo quanto riportano diverse inchieste giornalistiche, talesi occupa di diversi settori illegali, come il traffico di esseri umani, di droga o il racketprostituzione di strada. Recentemente la stessaè diventata sempre più potente in Italia e sono sempre più numerose le indagini e le inchieste giornalistiche che si occupano di essa. La tesi del presunto coinvolgimentonell'diRecentementeè stata sconvolta dal brutaledi una ragazza 18enne,, avvenuto nelle campagnevicina Pollenza. Per il tragico fatto è stato indagato come esecutore il ...