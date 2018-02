Macerata | Leu polemizza con Minniti ' Sbagliato vietare la manifestazione' E la sinistra

"Manifestare contro i fascismi non è mai un errore". L'appello di LeU a Paolo Gentiloni per autorizzare la manifestazione a Macerata : Una lettera-appello, firmata da Pippo Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza per Liberi e Uguali e indirizzata al premier Paolo Gentiloni e al ministro dell'Interno, Marco Minniti, per chiedere di autorizzare la manifestazione di sabato prossimo a Macerata."La scelta che avete fatto di vietare la possibilità di manifestare sabato prossimo a Macerata è sbagliata e pericolosa. Quello che è successo a Macerata ha un nome ...