Macerata | Forza Nuova viola divieto del questore | cariche della polizia contro

Più carabinieri che estremisti. Solo una ventina di Forza Nuova in piazza con Fiore. Macerata blindata (dall'inviata G. Cerami) : Cercavano lo scontro e invece hanno trovato una città blindata. Macerata è presidiata dalle Forze dell'Ordine, polizia e carabinieri ovunque, camionette nel centro storico. I militanti di Forza Nuova, una ventina in tutto, sono stati prima perquisiti e poi, scortati dai carabinieri, si sono avvicinati alla cattedrale un'ora e mezza dopo l'orario fissato. Oltre non sono andati.Su via Gramsci li attendevano i ragazzi universitari di ...

Macerata - cariche della polizia contro manifestanti di Forza Nuova : Avevano detto che non avrebbero rinunciato a sfilare per le vie di Macerata e lo hanno fatto violando il divieto del questore e lo stop della Prefettura. Così ci sono state cariche della polizia nelle vie del centro della città marchigiana per una manifestazione organizzata da Forza Nuova. Una quarantina di attivisti del movimento di ultradestra, guidati da Roberto Fiore, hanno cercato di entrare nella centralissima piazza della Libertà, ma sono ...

Macerata respinge Forza Nuova Guerriglia in piazza della Libertà - portati in Questura diversi manifestanti : ... Il folle razzista un fan di Salvini, stretta di mano al comizio leghista , Foto/Video, Follia razzista, spari anche a SForzacosta The Guardian, Bbc, Sun, la follia razzista raccontata nel mondo ...

Corteo Macerata : Anpi rinuncia e Forza Nuova no. Polemica per il divieto a tutti - ma il Viminale insiste : Anpi e Arci hanno annullato tutto, Forza Nuova non ci pensa nemmeno. E’ Polemica sul divieto generalizzato di manifestare in piazza a Macerata dopo la tentata strage di Luca Traini sabato scorso. Ma il Viminale insiste: “Se le forze politiche si rifiuteranno di rinviare le manifestazioni, ci penserà il Viminale a vietarle”. Leu ha scritto una lettera al governo per chiedere che “fascismo e antifascismo non siano ...

Macerata : CasaPound e Forza Nuova in corteo - Anpi sospende il suo. Sui social : “Scelta aberrante. Estrema destra non si fa problemi” : Nel pomeriggio un sit in di CasaPound, domani sera una fiaccolata di Forza Nuova. Mentre Anpi, Arci, Cgil e Libera hanno deciso di annullare il corteo di sabato a Macerata, città dove è stata uccisa Pamela Mastropietro e dove è avvenuto il raid xenofobo di Luca Traini, che ha sparato ferendo undici migranti. I promotori del corteo antirazzista e antifascista sono stati gli unici a raccogliere l’appello del sindaco Romano Carancini che ha ...

Macerata - avvocato Forza Nuova fa dietrofront : “Nessuna assistenza gratuita a Traini. È stato un equivoco” : Fa un passo indietro l’avvocato di Foggia, Margherita Matrella, candidata di Forza Nuova al Parlamento. Ieri aveva proposto di pagare le spese legali all’attentatore neofascista e leghista di Macerata, Luca Traini. Dopo lo scandalo suscitato dalla sua iniziativa, la giurista fa dietrofront e spiega la sua posizione al giornalista di Teleblu, Michele Cirulli: “Non ho mai detto di essere a disposizione di Luca Traini per ...

Appello del Gus di Macerata a Forza Nuova : basta armi - dobbiamo gettare le basi per una convivenza pacifica con i migranti : L'imperativo, ora, è tornare alla normalità. SForzarsi, almeno, perché sarà tutt'altro che facile. Abbassare le armi, prima di tutto. Quarantotto ore dopo il raid in cui il ventottenne Luca Traini ha ferito sei migranti, seminando il terrore per le strade della città, Macerata fatica a svegliarsi dall'incubo."dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare in modo che si torni a vivere come prima", scandisce Paolo ...

Macerata - SPARATORIA DI LUCA TRAINI/ Video ultime notizie : Forza Nuova - "ci schieriamo con lui - ora reagire" : MACERATA, SPARATORIA di LUCA TRAINI: Video ultime notizie, raid razzista contro i migranti. Forza Nuova, 'schierati con lui, reagire a immigrazione".

Macerata - SPARATORIA DI LUCA TRAINI/ Video ultime notizie : Forza Nuova - “ci schieriamo con lui - ora reagire” : MACERATA, SPARATORIA di LUCA TRAINI: Video ultime notizie, raid razzista contro i migranti. Parla la mamma di Pamela Mastropietro e Forza Nuova, "stiamo con LUCA, reagire a immigrazione"(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 12:40:00 GMT)

Macerata - Grasso : “Se fomenti il razzismo - uno che spara lo trovi. Solidarietà Forza nuova? Oltre ogni limite” : “Se fomenti fascismo e razzismo, uno che spara rischi di trovarlo. Noi siamo contro gli irresponsabili, la Solidarietà di Forza Nuova è Oltre ogni limite”. Così Pietro Grasso alla presentazione dei candidati del Lazio di Liberi e Uguali ha commentato il raid di Macerata, dove il ventottenne Luca Traini ha ferito a colpi di pistola sei stranieri nella città marchigiana. “È il momento di difendere quelli ai quali si spara in ...

Macerata - polemica contro Salvini che replica : "Chiunque spara è un delinquente" | Forza Nuova : "Sostegno a Traini" : Pronta la replica del segretario leghista: "Chiunque spari è un delinquente. E la Meloni: "E' emergenza sicurezza"

Sparatorie Macerata - polemica contro Salvini che replica : "Chiunque spara è un delinquente" | Forza Nuova : "Sostegno a Traini" : Pronta la replica del segretario leghista: "Chiunque spari è un delinquente. E la Meloni: "E' emergenza sicurezza"

Forza Nuova si schiera con l'aggressore di Macerata : "Noi stiamo con Traini - lo stato pensa agli immigrati" : "Sarà politicamente scorretto, sarà sconveniente, in campagna elettorale nessuno farà un passo avanti, ma oggi noi ci schieriamo con Luca Traini. Il ragazzo marchigiano arrestato poche ore fa con l'accusa di aver ferito degli immigrati".Si legge in una nota di Forza Nuova Roma. "Questo succede quando i cittadini si sentono soli e traditi, quando il popolo vive nel terrore e lo stato pensa solo a reprimere i patrioti e a ...

Sparatorie Macerata - polemica contro la Lega | Salvini : "Chiunque spara è un delinquente" | Forza Nuova : "Sostegno a Traini" : Pronta la replica del segretario leghista: "Chiunque spari è un delinquente. E la Meloni: "E' emergenza sicurezza"