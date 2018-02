Macerata | cariche della polizia contro manifestanti di Forza Nuova

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Avevano detto che non avrebbero rinunciato a sfilare per le vie die lo hanno fatto violando il divieto del questore e lo stopPrefettura. Così ci sono statenelle vie del centrocittà marchigiana per una manifestazione organizzata da. Una quarantina di attivisti del movimento di ultradestra, guidati da Roberto Fiore, hanno cercato di entrare nella centralissima piazzaLibertà, ma sono stati intercettati e respinti dalla forze di. Durante il contatto trae agenti sono volate anche delle manganellate. Finale di una giornata in cui Anpi e Arci avevano annullato il corteo antifascista per manifestareil gesto di Luca Traini, che ha ferito alcuni stranieri dopo la morte di Pamela Mastropietro. Il ministro dell’Interno Marco Minniti aveva insistito: “Se le forze politiche si rifiuteranno di rinviare le ...