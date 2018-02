M5s | Cecconi e Martelli lasciano dopo irregolarità sulle ' restituzioni'

M5s - passo indietro Cecconi e Martelli : 22.02 Due candidati M5S annunciano la loro rinuncia all'elezione dopo essere stati deferiti ai probiviri del Movimento per irregolarità nella "restituzione" della quota di stipendio da parlamentare. "I probiviri decideranno il procedimento disciplinare nei miei confronti" ma "ho già deciso di rinunciare alla mia elezione": "Il 4 marzo cederò il passo e andranno avanti gli altri", annuncia su Fb il deputato Andrea Cecconi .Rinuncia, come ...

