M5S | altri 2 candidati fanno un passo indietro

Elezioni - Bersani : “Renzi? Io sono quello che avrebbe dovuto essere lui. M5S? Dialogo su 4 punti - altrimenti ciaone” : “Intanto, io sono della sinistra radicale. Io sono sinistra di governo, quella che avrebbe dovuto essere Renzi. E oggi non ci sarebbe stata tanta destra in questo Paese, se avessimo tenuto su le bandiere di una sinistra di goveno”. E’ la severa stoccata che a Omnibus (La7) Pier Luigi Bersani, esponente di Liberi e Uguali, rifila al segretario Pd, Matteo Renzi. E aggiunge: “E’ vero che la storia non si ripete, ma ama ...

Elezioni - Bonafede (M5S) : “Programma copiato? Parte politica è originale - il plagio lo fanno gli altri delle nostre idee” : Il programma di governo M5s con pagine prese sa Wikipedia e da altre fonti senza citazioni? “Sono riferimenti nella Parte delle premesse, Parte dove una forza politica attinge a fonti terze” afferma Alfonso Bonafede, al termine della conferenza a Montecitorio, di presentazione delle nuove funzioni della piattaforma Rousseau. Ma queste sono riportate nel programma pentastellato, senza però che siano citate. Per Bonafede però ...

M5S - il Post : “Parti del programma copiate da altri testi”. I 5 Stelle : “Solo parti analitiche - le linee guida sono altre” : Un’interrogazione del Pd, dichiarazioni di esperti in articoli di giornali, un intervento dell’economista Fitoussi su National Geographic, vari studi e relazioni di associazioni e di enti istituzionali e accademici: una della Bocconi, un intervento di una componente del Cnel, un dossier di Legambiente, un altro del servizio studi della Camera o ancora di Cassa Depositi e Prestiti. sono i testi dai quali, secondo un’analisi del ...

Renzi - Elezioni 2018/ “D’accordo con Berlusconi sul voto. Mai con M5S-Lega”. Salvini “scontri voluti da altri” : Matteo Renzi, "Berlusconi ha ragione, senza maggioranza alle Elezioni si torni al voto": segretario Pd apre al leader di Forza Italia. Salvini, "scontro sociale su migranti voluto da altri(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:05:00 GMT)

M5S - Di Maio 'Noi impresentabili Ecco quelli degli altri' : ... la Campania, citando 'De Luca junior candidato a Salerno' ma, ha spiegato, 'siccome segue le orme del padre non solo per quanto riguarda la carriera politica, imputato per bancarotta fraudolenta'. ...

“Trovate foto imbarazzanti e nefandezze degli altri avversari”. Le istruzioni del M5S ai candidati in Veneto : “Quindi ognuno di voi va a cercarsi i diretti concorrenti e tira fuori il peggio che si può tirar fuori. nefandezze, foto imbarazzanti, dichiarazioni e tutto quello che può servire”. E’ uno stralcio delle “istruzioni importanti” fatte girare tra i 56 candidati alla Camera e al Senato del Movimento 5 Stelle in Veneto. L’obiettivo dichiarato è fare “...

M5S - spuntano altri riciclati e 'pentiti' tra i candidati a Camera e Senato : imbarazzo e proteste : ROMA - Aumenta il numero dei casi dei 'riciclati' e degli 'ex' tra i candidati M5s nei collegi per il Senato ed alla Camera e aumentano le critiche e l'agitazione anche tra i duri e puri del movimento.

Lazio - Lombardi : da M5S soluzioni a cittadini - gli altri il passato : Roma, 19 gen. (askanews) 'Oggi ho preso pioggia e freddo, ho visto una provincia bellissima a Viterbo e ho incontrato persone che hanno voglia di riscatto, di idee e soluzioni, quelle che il M5S ha ...

Elezioni 2018 - il nuovo simbolo M5S e gli altri loghi di partiti per le Politiche : In vista delle Elezioni del 4 marzo è iniziato il classico appuntamento al Viminale della presentazione dei loghi dei partiti che intendono correre. Oltre ai “big” nelle prime ore sono stati depositati anche simboli più originali

Sondaggi - M5S al 34% tra i giovani. Destra e sinistra pari al 30%. Ma saranno tutti gli altri a decidere chi vince : Il centroDestra ormai stabile al 39%, a un soffio dalla “soglia magica” del 40, che potrebbe garantire la maggioranza. Il centrosinistra staccato di ben undici punti, fisso addirittura al 27,9%. E poi il Movimento 5 stelle prima forza ma “solo”al 26,3%. Sono i numeri dell’ultimo Sondaggio di Euromedia. Una rilevazione effettuata su 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne e diffusa durante la ...

Elezioni - Travaglio : “M5S? Almeno non ruba. Su questione morale si è dimostrato diverso da altri partiti” : “M5s? Ha fatto molti errori e ha incontrato tante difficoltà nel governo delle città. Ma il loro punto di forza, che nessuno è riuscito ancora a scalfire, è che non rubano. E penso che la gente sappia distinguere tra un avviso di garanzia per una disgrazia e un avviso di garanzia per una ruberia”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, si pronuncia sul M5S, anche in riferimento alle indagini a carico del ...

Parlamentarie M5S - la carica degli infiltrati (bloccati) : dagli ex di altri partiti ai complottisti. E gli esclusi protestano : C’è la lista, pare lunghissima, degli ex di altri partiti e praticamente di tutto l’arco parlamentare: Pd, Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia. Ma anche Idv, Pds o Pci. Poi i “dissidenti“, quelli che in pubblico più o meno recentemente hanno parlato male del Movimento. Quindi tutti coloro che “potrebbero danneggiare l’immagine del M5s perché in rete e con nome e cognome hanno parlato di cose come ...

Di Maio : senza maggioranza M5S - appello a altri su nostre linee : Bolzano, 4 gen. (askanews) 'Noi non vogliamo lasciare l'Italia nel caos'. Così Luigi Di Maio, candidato del M5S alla presidenza del Consiglio, questa sera a Bolzano. 'Questo significa ha spiegato Di ...

Il sito M5S va in tilt per i troppi accessi : sono a rischio le candidature|Di Maio 23enne e gli altri video che spariranno : Oggi a mezzogiorno scadeva il termine per gli attivisti che vogliono presentarsi in vista della selezione dei futuri parlamentari. Dal sito di Grillo l’avviso: avete ancora tempo