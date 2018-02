Luigi Di Maio e M5S sputtanati | copiano il programma da Pd e Wikipedia

Luigi Di Maio tradito anche da Alessandro Di Battista : 'Non chiedo di votare M5s' : Da Alessandro Di Battista , un agguato continuo contro il Movimento 5 Stelle con il quale ha deciso di non ricandidarsi. Dopo aver detto che gli italiani 'sono rincoglioniti' , ha inanellato un altro ...

Luigi Di Maio - nel M5s il caso della collaboratrice Cristina Belotti : rimborsi spese dall'Europa non dovuti : Ogni giorno, per il M5s di Luigi Di Maio , uno scandaluccio. Altro che partito degli onesti e francescani, insomma. L'ultima vicenda riguarda tal Cristina Belotti , collaboratrice del candidato ...

Luigi Di Maio - Niccolò Ghedini lo umilia : 'Non solo non sa l'italiano - non conosce neppure le leggi' : È più forte di lui: Luigi Di Maio , mister congiuntivo, l'improbabile candidato premier del Movimento 5 Stelle, non riesce a dirne una giusta. Dopo aver confuso il trattato di Dublino con un ...

Luigi Di Maio suicida il M5s : 'Alla Farnesina un politico'. E la società civile? : Signore e signori, benvenuti all'infinita performance del circo Luigi Di Maio . Ogni giorno un'auto-smentita. Ogni giorno una perla dell'improbabile candidato premier grillino con la mania del ...

Luigi Di Maio - la lettera imbarazzante di Roberta Lombardi : 'Quella toglimela di torno' : Il nervosismo all'interno del Movimento Cinque Stelle ha raggiunto un nuovo picco da record, stando a leggere le email scambiate tra la candidata grillina alla Regione Lazio, Roberta Lombardi , e il '...

Luigi Di Maio - altra gaffe rovinosa : cita il 'trattato di Berlino'. E Debroah Bergamini lo umilia : Ogni giorno, per Luigi Di Maio , un disastro. Ieri, l'attacco a Silvio Berlusconi : 'La bomba sociale sull'immigrazione l'ha creata Berlusconi bombardando la Libia, firmando il regolamento di Berlino ...

Luigi Di Maio torna a casa Europa e rottama la politica estera a 5 stelle - di P. Salvatori - : L'esordio sancisce la rottamazione definitiva di qualsivoglia referendum che metta in discussione l'Unione europea: "L'Ue non è un tema di politica estera, ma la casa naturale del nostro paese. E ...

Luigi Di Maio torna a casa Europa e rottama la politica estera a 5 stelle : Quando Luigi Di Maio prende l'ultimo lustro di politica estera del Movimento 5 stelle, lo rivolta come un calzino, e ne dà una versione aggiornata in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, ad ascoltarlo la platea è di quelle importanti. In prima fila Elisabetta Belloni, il potentissimo Segretario generale della Farnesina. A pochi metri da lei, Michele Valensise, tra i suoi più influenti predecessori, un rapporto ...

Luigi Di Maio rottama la politica estera a 5 stelle : Quando Luigi Di Maio prende l'ultimo lustro di politica estera del Movimento 5 stelle, lo rivolta come un calzino, e ne dà una versione aggiornata in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, ad ascoltarlo la platea è di quelle importanti. In prima fila Elisabetta Belloni, il potentissimo Segretario generale della Farnesina. A pochi metri da lei, Michele Valensise, tra i suoi più influenti predecessori, un rapporto ...

Luigi Di Maio - il silenzio su Macerata e Luca Traini spacca il Movimento 5 Stelle : rivolta interna : La 'consegna del silenzio' di Luigi Di Maio sul caso Macerata e la tentata strage di africani da parte di Luca Traini agita il Movimento 5 Stelle. Il candidato premier grillino sa perfettamente che ...

Luigi Di Maio - raptus di insulti contro Silvio Berlusconi : cosa gli dice dopo averlo sentito in tv : 'Sono sconvolto dall'intervista di ieri di Berlusconi che diceva che il problema dei migranti è una bomba sociale. L'avete scoperto adesso? Voi proprio, Berlusconi e Renzi, che avete nei vostri ...

Luigi Di Maio - se questo è un leader : Tutto quello che dovreste sapere sul grillino che vorrebbe guidare l'Italia: moralismo, rimborsi, populismo, retromarce, curriculum zoppicante...

Sondaggio Ixè - il M5s di Luigi Di Maio perde lo 0 - 5% in una settimana. Continua a crescere Forza Italia : Un mese esatto al voto. La febbre elettorale è ai massimi livelli, così come l'attenzione ai sondaggi. L'ultimo è quello di Ixè per Huffington Post Italia , da cui emerge la consueta situazione ...

Botta e risposta tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi sugli 'impresentabili' : Luigi Di Maio ha pubblicato sul blog delle Stelle l' elenco dei candidati "impresentabili" di Pd e centrodestra . La lista va da "Luca Lotti indagato nel caso Consip" a Umberto Bossi "condannato per ...